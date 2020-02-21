Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоссийских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции

Греческий суд вынес приговор двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
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Двое российских моряков приговорены в Греции почти к 400 годам тюрьмы на двоих

Греческий суд вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным осенью прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, Александру Илларионову и Андрею Журавлеву назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.
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