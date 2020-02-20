Греческий суд вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным осенью прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, Александру Илларионову и Андрею Журавлеву назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.

с чего всё началось

Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет. В конце января такой же приговор вынесли Антону Каррамову и Платону Давыдову.

Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России

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