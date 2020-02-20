Происшествия
BFM.ruПочти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России
Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет. В конце января такой же приговор вынесли Антону Каррамову и Платону Давыдову.
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с чего всё началось
Греческий суд вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным осенью прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, Александру Илларионову и Андрею Журавлеву назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.Интерфаксвчера в 14:07
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Двое российских моряков приговорены в Греции почти к 400 годам тюрьмы на двоих
Интерфаксвчера в 14:07
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