Происшествия

BFM.ruBFM.ruПочти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России

Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет. В конце января такой же приговор вынесли Антону Каррамову и Платону Давыдову.
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Двое российских моряков приговорены в Греции почти к 400 годам тюрьмы на двоих

Греческий суд вынес приговор еще двум российским морякам, задержанным осенью прошлого года по обвинению в организации незаконной миграции, Александру Илларионову и Андрею Журавлеву назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.
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