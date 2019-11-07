Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3). Болельщики ждали ответов от "Локо"

Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ

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