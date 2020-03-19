Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПочти по всей России ввели режим повышенной готовности

Власти 84 регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Единственным субъектом, где режим еще не действует, остается Ингушетия. Всего в России по состоянию на сегодняшний день зарегистрировали 199 случаев заражения COVID-19.
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Во всех 85 регионах России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, пишет
 ТАСС со ссылкой на соответствующие распоряжения властей.
Ведомости09:41

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Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

РБК10:32

Во всех регионах России введён режим повышенной готовности

RT на русском10:04

В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности

ТАСС04:38

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Коммерсантъ09:50

Россия перешла в режим повышенной готовности

Lenta.ru09:37

Режим повышенной готовности ввели на всей территории России

Телеканал 360°09:42

Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Ведомости09:57
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Российская газета 10:25
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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
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Минздрав опроверг сообщения о смерти от коронавируса на Ставрополье

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Политика

Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

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Компания Playboy Enterprises прекратит выпускать печатную версию ежеквартального журнала Playboy.
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В материалах агентства говорится, что эти факторы отразятся на российском экспорте и внутреннем рынке.
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В России из-за коронавируса подорожают автомобили

В России подорожают автомобили из-за коронавируса, снижения курса рубля и падения цен на нефть.
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В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
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Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля.
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Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
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В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
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