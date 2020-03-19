Коронавирус
РИА НовостиПочти по всей России ввели режим повышенной готовности
Власти 84 регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Единственным субъектом, где режим еще не действует, остается Ингушетия. Всего в России по состоянию на сегодняшний день зарегистрировали 199 случаев заражения COVID-19.
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с чего всё началось
Во всех 85 регионах России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие распоряжения властей.Ведомости09:41
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