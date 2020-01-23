Экономика

Lenta.ruLenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

2 фото
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами

Ведомости16:14

Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Lenta.ru19:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика

Путин предложил пересмотреть состав потребительской корзины

Mockva.ru 08:20
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Политика

Джонсон заявил, что Великобритания готова к выходу из ЕС 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что после утверждения законопроекта о Brexit обеими палатами парламента страны королевство готово покинуть ЕС в намеченный срок - 31 января.
ТАСС 17:38
Общество

Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки

Корпус заместителей Михаила Мишустина берет власть в руки Вчера в новом правительстве в основном были распределены полномочия вице-премьеров и объявлены руководители подразделений аппарата правительства.
Коммерсантъ 17:45
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Tvoe-avto.com 11:19
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости 16:21
Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 10:39
Политика

Путин встретится с матерью осужденной израильтянки Наамы Иссахар

Дождь 08:49
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова озвучила сценарий будущей свадьбы

Балерина похвасталась колечком от бойфренда. Анастасия Волочкова на днях отметила свой день рождения.
Srnsk 12:05
Спорт

Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Матч ТВ 20 января в 12:39
Энергетика

В Крыму с 1 февраля подорожает газ

С 1 февраля 2020 года стоимость одного кубометра газа у ГУП РК "Крымгазсети" для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубов топлива в год составит 5,56 рубля, при потреблении свыше 3500 кубометров в год - 8,65 рубля.
Российская газета 06:36
Авто

Обновленный Mercedes-Benz E-Class показали заранее

Как ожидается, у дилеров обновленные седан и универсал Mercedes-Benz E-Class должны появиться ближайшим летом.
Автомобили.ру 06:27
Происшествия

В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета

В результате погибли четыре человека, сообщается в аккаунте в Twitter местной пожарной службы. После инцидента аэропорт закрыли.
РБК 19:22
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском 13:49
Футбол

«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии

РБК 18:11
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Политика

Мишустин назначил Веронику Скворцову главой ФМБА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.
News.ru 18:09
Общество

В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
РИА Новости 13:25
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс вчера в 13:16
Авто

Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Известия 03:00
Армия и оружие

В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Мир новостей 02:11
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Bookmaker-ratings.ru 08:36
Авто

Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Автоновости дня вчера в 06:51
Экономика

РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
РБК 11:55
Футбол

Ананидзе перешел в кипрский «Анортосис»

Матч ТВ 15:50
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Блокнот.ру 03:15
Фигурное катание

Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Коммерсантъ 16:39
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент Владимир Путин признался, что не мог поверить в существование людей, которые заманивают молодежь в «группы смерти» в соцсетях.
НТВ 10:08
Политика

В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском 18:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное