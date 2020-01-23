Экономика

Lenta.ruLenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами

Ведомости16:14

Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Lenta.ru19:05

Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

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