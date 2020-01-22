Экономика

Lenta.ruLenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Lenta.ru19:05

Эксперты рассказали, когда Россия станет «страной пенсионеров»

KrasnodarMedia21:40

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Телеканал 360°21:13

Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

URA.Ru20:27

Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

Pravda.Ru21:55

К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами

Ведомости16:14
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Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Life.ru 10:22
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В Юрге планируется подключить 141 дом, для этого построят 3,7 километра газопровода, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед», который проиграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:0). — Самое ужасное, что у «МЮ» состав, который стоит на 100 миллионов фунтов больше, чем у «Ливерпуля», — цитирует BBC Крауча.
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Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит ФМБА

Вероника Скворцова возглавит Федеральное медико-биологическое агентство, рассказал «ФВ» источник, близкий к правительству.
Фармацевтический вестник 10:12
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Алтайские синоптики снова прогнозируют ухудшение погоды

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Блокнот.ру 03:15
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В детсады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»

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Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки

Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 04:24
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Названы автомобили, которые не покупают в России

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Украина потребовала денег в Давосе

Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.
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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
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РИА Новости 22:15
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
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Путин встретится с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар

Президент РФ Владимир Путин планирует встретится с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским Феофилом III, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 10:15
Происшествия

Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора

В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
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Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru 10:55
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Браудер и Орешкин поспорили в Давосе о перспективах России

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в Давосе публично поспорил с Максимом Орешкиным.
Коммерсантъ 19:59
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Фигурное катание

Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru 20:44
Армия и оружие

Боевики трижды атаковали сирийские войска в Идлибе, есть жертвы

Боевики из террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещенная организация в РФ) трижды атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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Максим Решетников стал министром экономического развития РФ

Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
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Политика

Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ, он уже принял присягу.
BFM.ru 03:29
Экономика

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
ТАСС 15:56
Политика

Трамп первым из президентов США примет участие в акции против абортов

Дональд Трамп станет первым американским президентом, который примет участие в митинге противников абортов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
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Шоу-бизнес

Подруга Маркл заявила, что принц Гарри страдал в монаршей семье

Подруга герцогини Сассекской рассказала, что, по мнению Меган Маркл, отречение от монарших обязанностей является лучшим, что происходило в их с супругом жизни, сообщает телеканал "360".
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Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января

Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04:45
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
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Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
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Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу

Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
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Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
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