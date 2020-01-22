Экономика
Lenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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Общество
1800 частных домов газифицируют в Кузбассе
В Юрге планируется подключить 141 дом, для этого построят 3,7 километра газопровода, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
Футбол
Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Бернли»
Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед», который проиграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:0). — Самое ужасное, что у «МЮ» состав, который стоит на 100 миллионов фунтов больше, чем у «Ливерпуля», — цитирует BBC Крауча.
Политика
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит ФМБА
Вероника Скворцова возглавит Федеральное медико-биологическое агентство, рассказал «ФВ» источник, близкий к правительству.
Общество
Алтайские синоптики снова прогнозируют ухудшение погоды
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Происшествия
В детсады на Дальнем Востоке поступили сообщения о «минировании»
Поступили сообщения о «минировании» 15 детсадов в Хабаровске, учреждений Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре, рассказали ТАСС в администрациях городов.
Происшествия
Главу красноярского ПФР заподозрили в получении 13-миллионной взятки
Управляющий отделением ПФР по Красноярскому краю и республике Хакасия Денис Майборода, арестованный судом накануне, подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Авто
Названы автомобили, которые не покупают в России
Политика
Украина потребовала денег в Давосе
Глава президентской фракции партии «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что пропустит следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если нынешние мероприятия не принесут стране денег, передает ТАСС.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа
Импичменту посвящена в эти дни львиная доля эфира американских новостных каналов. Опрос проводился 17-22 января на всей территории США.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Политика
Путин встретится с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар
Президент РФ Владимир Путин планирует встретится с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским Феофилом III, пишет ТАСС.
Происшествия
Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора
В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
Происшествия
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Общество
Браудер и Орешкин поспорили в Давосе о перспективах России
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер в Давосе публично поспорил с Максимом Орешкиным.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Фигурное катание
Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ
Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Армия и оружие
Боевики трижды атаковали сирийские войска в Идлибе, есть жертвы
Боевики из террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещенная организация в РФ) трижды атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Максим Решетников стал министром экономического развития РФ
Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Политика
Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ
Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность генпрокурора РФ, он уже принял присягу.
Экономика
Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
Политика
Трамп первым из президентов США примет участие в акции против абортов
Дональд Трамп станет первым американским президентом, который примет участие в митинге противников абортов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Шоу-бизнес
Подруга Маркл заявила, что принц Гарри страдал в монаршей семье
Подруга герцогини Сассекской рассказала, что, по мнению Меган Маркл, отречение от монарших обязанностей является лучшим, что происходило в их с супругом жизни, сообщает телеканал "360".
Финансы
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле
Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
Космос
Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу
Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.