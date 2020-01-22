Экономика
Lenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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с чего всё началось
Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.Ведомостивчера в 16:14
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В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
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Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
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WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
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Президент России Владимир Путин считает, что бывший министр культуры Владимир Мединский не останется без работы.
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Политика
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«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
Происшествия
Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе
Российский боец ММА Александр Емельяненко в ночь на 21 января был задержан на базе отдыха «Спорт» в Анапе.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсуждался переход нападающего Александра Кокорина в "Сочи".
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Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ
Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Общество
Путин разрешил сразу тратить маткапитал на первого ребенка
Происшествия
Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии
Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Политика
Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки
Происшествия
Задержан руководитель Пенсионного фонда Красноярского края
В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
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Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами
Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
Политика
РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку
После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
Общество
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Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Политика
Путин прокомментировал судьбу Жириновского
Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Политика
Назначен глава правительства Пермского края
«URA.RU» писало, что после перехода главы Пермского края Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ в регионе не назначены врио губернатора и врио председателя правительства (обе должности занимал Решетников).
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Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
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Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Происшествия
В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика
В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.