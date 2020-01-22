Экономика

Lenta.ruLenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами

Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.
Ведомостивчера в 16:14

Подробнее о событии

Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

URA.Ruвчера в 20:27

Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

Pravda.Ruвчера в 21:55

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Телеканал 360°вчера в 21:13

Швейцарские экономисты: Россия станет «страной пенсионеров» через 40 лет

VSE42.RUвчера в 23:00

Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Lenta.ruвчера в 19:05

К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами

Ведомостивчера в 16:14

Эксперт прогнозирует рост числа пенсионеров в РФ на 200 тыс. ежегодно

REGNUM21 января в 07:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 00:18, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе

РИА Новости вчера в 10:09
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Политика

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата российского правительства.
Экономика сегодня вчера в 02:42
Политика

Путин прокомментировал будущее Мединского

Президент России Владимир Путин считает, что бывший министр культуры Владимир Мединский не останется без работы.
Московский Комсомолец вчера в 12:54
Футбол

Лэмпард: «Элементарные ошибки могут стоить вам очков»

В футболе элементарные ошибки могут стоить вам очков. Нельзя сказать, что мы играли ужасно. Мы должны сделать правильные выводы.
Sport24.ru 21 января в 18:59
Политика

Виталий Мутко не войдет в новое правительство

Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
РБК 21 января в 06:16
Экономика

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
ИА REX вчера в 08:30
Происшествия

Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе

Российский боец ММА Александр Емельяненко в ночь на 21 января был задержан на базе отдыха «Спорт» в Анапе.
RT на русском 21 января в 14:38
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию с переходом Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсуждался переход нападающего Александра Кокорина в "Сочи".
Российская газета вчера в 14:37
Фигурное катание

Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru вчера в 20:44
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

Путин разрешил сразу тратить маткапитал на первого ребенка

Московский Комсомолец вчера в 06:24
Происшествия

Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Интерфакс вчера в 23:28
Политика

Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки

Rambler News Service вчера в 08:31
Происшествия

Задержан руководитель Пенсионного фонда Красноярского края

В Красноярском крае задержали управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Дениса Майбороду.
REGNUM 21 января в 05:08
Космос

Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами

Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
Южный Федеральный 20 января в 19:04
Политика

РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку

После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
URA.Ru вчера в 09:39
Общество

Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru вчера в 21:39
Политика

Путин прокомментировал судьбу Жириновского

Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Вестник Кавказа вчера в 08:36
Происшествия

В столице Украины произошла драка с участием народного депутата

Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Новостной фронт вчера в 09:58
Политика

Назначен глава правительства Пермского края

«URA.RU» писало, что после перехода главы Пермского края Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ в регионе не назначены врио губернатора и врио председателя правительства (обе должности занимал Решетников).
URA.Ru вчера в 23:56
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

Геннадий Онищенко объяснил, откуда появился коронавирус

Экс-главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил, откуда появился коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 22:45
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
РБК 00:01
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Происшествия

В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 22:01
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru вчера в 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное