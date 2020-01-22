Экономика

Lenta.ruLenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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с чего всё началось

К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами

Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.
Ведомостивчера в 16:14

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Швейцарские экономисты: Россия станет «страной пенсионеров» через 40 лет

VSE42.RUвчера в 23:00

Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

Pravda.Ruвчера в 21:55

К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами

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Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

URA.Ruвчера в 20:27

Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Lenta.ruвчера в 19:05

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Телеканал 360°вчера в 21:13

Эксперт прогнозирует рост числа пенсионеров в РФ на 200 тыс. ежегодно

REGNUM21 января в 07:36
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Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой

Эксперт отметил, что у него как у профессионального историка вызывает удивление тот факт, что польские коллеги не смогли снабдить своего премьера «вменяемыми формулировками» для написания статьи.
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Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
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Гол форварда "Чикаго Блэкхокс" Патрика Кейна в матче финальной серии Кубка Стэнли 2010 года против "Филадельфии Флайерз" признан лучшей забитой шайбой десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РИА Новости вчера в 14:46
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Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы.
Lenta.ru вчера в 12:03
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Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

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Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru вчера в 21:39
Экономика

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru вчера в 10:55
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Наставник «Ювентуса» Сарри восхитился формой Роналду

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри восхитился формой португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Football Italia.
Газета.Ru вчера в 22:57
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК 21 января в 13:45
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
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Российская газета вчера в 06:36
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Комитет Госдумы по информполитике возглавил Александр Хинштейн

REGNUM вчера в 07:44
Происшествия

Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары

РИА Новости вчера в 23:08
Армия и оружие

NI предупредил о смертоносности старых российских ракет

РИА Новости вчера в 23:17
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
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Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
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Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
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Фигурное катание

Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru вчера в 20:44
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
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Политика

В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией

Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
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Кино

На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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РБК вчера в 12:19
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Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
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Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
ТАСС вчера в 22:19
Авто

Новый внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции

Речь идет о новинках Komendant, Arsenal и Senat, которые совсем недавно поступили в Швецию для нового этажа дорожных заездов.
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, что поможет избежать переутомления

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Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
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Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 21:25
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