Экономика
Lenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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с чего всё началось
Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.Ведомостивчера в 16:14
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В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
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Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.
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СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
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На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
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Обновление кулера AMD Wraith Prism увеличило количество тепловых трубок
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Экономика
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Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
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В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета
Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния).
Происшествия