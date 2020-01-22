Экономика

Lenta.ruLenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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с чего всё началось

К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами

Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.
Ведомостивчера в 16:14

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К 2060 году почти половина населения РФ будет пенсионерами

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К 2060 году 47% населения РФ станет пенсионерами — Credit Suisse

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Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

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Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

Pravda.Ruвчера в 21:55

Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Lenta.ruвчера в 19:05

К 2060 году в России почти половина населения будут пенсионерами

Ведомостивчера в 16:14
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В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.
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Газета.Ru вчера в 12:54
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Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

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Известия вчера в 16:40
Здоровье

В России госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Хабаровске женщину, прилетевшую из Китая, госпитализировали с подозрением на новый тип коронавируса.
Рамблер вчера в 02:44
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
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Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
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Общество

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Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.
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Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Кокорин отказался уходить из «Зенита» в «Сочи»

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Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
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Обновление кулера AMD Wraith Prism увеличило количество тепловых трубок

Одна из старших моделей, Wraith Prism, недавно претерпела эволюционные изменения, предложив при неизменных габаритах полуторакратное увеличение количества тепловых трубок.
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Эвелина Бледанс устроилась посмотреть фильм полностью обнаженной

В своем инстаграм Эвелина Бледанс часто публикует пикантные фото из своей жизни, но в этот раз она по-настоящему удивила.
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Общество

Путин разрешил сразу тратить материнский капитал

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Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
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Общество

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Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
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Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
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Увеличение спроса взвинтило цены, смартфоны стали дороже примерно на 1 тыс. рублей.
Мир Белогорья 21 января в 08:07
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В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

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Известия вчера в 15:26
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Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
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Би-би-си оценивает стоимость этой недвижимости в 350 млн рублей.
БИЗНЕС Online 01:31
Происшествия

В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета

Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния).
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Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение

Коммерсантъ вчера в 14:34
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