Общество
Lenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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с чего всё началось
Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.Ведомостивчера в 16:14
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Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
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Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации десятилетнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
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Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
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Как заявил ИА REGNUM финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, снижение ставок по рублевым и валютным вкладам главным образом связано со снижением ключевой ставки Центробанка.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
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В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
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В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
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Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка
Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации.
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Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
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Илон Маск упорно доказывает миру: будущее за возвращаемыми кораблями и ступенями ракет.