Экономика

Lenta.ruLenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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с чего всё началось

К 2060 году в России почти половина населения будет пенсионерами

Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.
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