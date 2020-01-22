Экономика
Lenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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с чего всё началось
Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.Ведомостивчера в 16:14
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Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
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Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
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В конференции в Берлине приняли участие Помпео, Путин, Макрон, Меркель, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ряд других политиков, включая стороны конфликта.
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Работающим пенсионерам вернут индексацию
Как сообщает ToDay News Ufa, президент Российской Федерация имел ввиду постоянный ростом пенсий работающих пенсионеров.
Политика
В Израиле заявили о массовом бегстве евреев из стран Европы
Из Европы массово уезжают евреи.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
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Экономика
Промышленный рост в России по итогам 2019 года замедлился
Промышленное производство в России по итогам 2019 г. увеличилось на 2,4% (по итогам 2018 г. было 2,9%), говорится в материалах Росстата.
Политика
Израиль уличил Зеленского во вранье о форуме по холокосту
Гаджеты
Компания Apple презентует недорогой iPhone
Новая модель внешне будет похожа на iPhone 8 с диагональю 4,7 дюйма. Процессор будет таким же, как у нынешнего флагмана iPhone 11.
Гаджеты
Fujifilm представила камеру X-T200 с бюджетным 35-мм объективом
Fujifilm также объявила о своем самом дешевом объективе X-mount – XC 35mm f / 2 по цене 199 долларов.
Происшествия
Шесть экстремистов задержаны в Дагестане
В Дагестане пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе управлении ФСБ России по республике.