Экономика

Lenta.ruLenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
Читать в источнике
Комментировать71
с чего всё началось

К 2060 году в России почти половина населения будет пенсионерами

Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.
Ведомостивчера в 16:14

Подробнее о событии

Пенсионерами через 40 лет будет половина россиян

Национальная служба новостей11:08

К 2060 году в России почти половина населения будет пенсионерами

Ведомостивчера в 16:14

К 2060 году 47% населения РФ станет пенсионерами — Credit Suisse

REGNUM01:23

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Телеканал 360°вчера в 21:13

Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

URA.Ruвчера в 20:27

Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Lenta.ruвчера в 19:05

Credit Suisse: к 2060 году половина населения России будет пенсионерами

Коммерсантъ03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Гаджеты

Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
ToDay News Ufa 03:01
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 08:05
Политика

Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Газета.Ru 09:11
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.
РБК вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac

Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Народные новости 04:23
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 10:08
Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Авто

Новое поколение Ford Mondeo появится в 2021 году

Американская компания Ford приступит к выпуску нового поколения модели Mondeo во второй половине 2021 года.
Известия 04:14
Киберспорт

Nigma упала в нижнюю сетку плей-офф DreamLeague Leipzig Major

Nigma потерпела поражение от команды Evil Geniuses в стартовом матче верхней сетки плей-офф DreamLeague Leipzig Major.
Inc-news.ru 21 января в 08:35
Финансы

Солид Банк снизил ставки по вкладам

Прежняя ставка – 6,18%.Доходность «Столичного» (от 50 тыс. рублей на один год) составляет 5,9% годовых (вместо 6,1%).
Банки.ру 08:55
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Спорт

Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону

ОГТРК Ямал-Регион 05:53
Наука

Россиянам назвали возможный источник коронавируса

В Journal of Medical Virology опубликовали статью, в которой китайские ученые назвали возможный источник заражения человека неизвестным ранее коронавирусом.
Независимый публицист 10:38
Футбол

«Шахтёр» требует у «Арсенала» 35 млн евро за Матвиенко

Как сообщает Sky Sports, для подписания Матвиенко «Арсеналу» придётся заплатить 30 миллионов фунтов (около 35 миллионов евро).
Евро-футбол.ру 11:34
Общество

Вашингтон ввел новые правила получения виз для желающих рожать в США

Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
РБК 12:58
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество

Испанские города затопило морской пеной из-за шторма

Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.
Известия вчера в 06:30
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 21 января в 13:35
Спорт

Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

ТАСС Спорт 12:38
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Авто

Mercedes-Benz показал обновленный E-Class

Легкий рестайлинг внешности дополнят технологическими улучшениями. Нынешний Mercedes-Benz E-Class появился у дилеров в 2016 году.
SpeedMe вчера в 00:59
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Политика

Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории блокады.
REGNUM 08:38
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Армия и оружие

Американские военные перехватили российского генерала в Сирии

У российских и американских военных ранее возникали проблемы с деконфликтацией в Сирии.
Lenta.ru 13:34
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия 12:57
Авто

В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците

SpeedMe вчера в 01:13
Наука

Стресс действительно делает седыми волосы

ToDay News Ufa 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное