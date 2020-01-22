Экономика
Lenta.ruПочти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Почти половина населения России — 47 процентов — окажется пенсионерами к 2060 году. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на доклад экономистов Credit Suisse. Уточняется, что в 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения.
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с чего всё началось
Если еще в 1950 г. на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения планеты, уже в 2019 г. доля выросла до 19%, а в 2050 г. превысит 27%.Ведомостивчера в 16:14
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В Journal of Medical Virology опубликовали статью, в которой китайские ученые назвали возможный источник заражения человека неизвестным ранее коронавирусом.
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Общество
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Власти США опубликовали новые правила получения туристических виз, направленные на искоренение так называемого «родильного туризма».
Общество
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Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Общество
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Кино
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Спорт
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Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
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Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Авто
Mercedes-Benz показал обновленный E-Class
Легкий рестайлинг внешности дополнят технологическими улучшениями. Нынешний Mercedes-Benz E-Class появился у дилеров в 2016 году.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
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Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его
Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории блокады.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Армия и оружие
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ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Авто
В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците
Наука