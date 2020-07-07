Общество
ИзвестияВ России возобновила работу почти половина предприятий
В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу. Эта информация следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», который появился в распоряжении ТАСС во вторник, 7 июля.
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В России возобновили работу 48% компаний малого и среднего бизнеса
Общественное телевидение России06:58
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Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Шанхая
По словам представителя «Аэрофлота», на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
BFM.ru 10:32
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Армия и оружие
Российское супероружие против спутников впечатлило Польшу
Супероружие "Прометей" будет способно перехватывать цели, которые движутся со скоростями до 7 километров в секунду, что является небывалым показателем для всех существующих зенитно-ракетных комплексов.
Политическая Экспертиза 07:57
Политика
Песков прокомментировал инцидент с задержанным за госизмену Сафроновым
Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президента не ставили в известность о деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по подозрению в госизмене, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:49
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
ТВ Центр 04:51
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
Общество
Россия получила право на экспорт молока в Японию
Россельхознадзор сообщил, что Япония предоставила России право экспортировать молоко и молочные продукты на японский рынок.
Московский Комсомолец 09:18
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Здоровье
На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом
Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.
РИА Новости 07:29
Футбол
Сегодня «Тамбов» встретится с «Ахматом»
«Тамбов» занимается тринадцатое место с 28 очками, а «Ахмат» четырнадцатый с 27 очками.
ГЛАС.RU вчера в 21:33
Политика
Белый дом начал внутреннее расследование «сговора» России и талибов
Белый дом начал внутреннее расследование опубликованной The New York Times статьи, чтобы выяснить, благодаря кому произошла утечка разведданных о сговоре России и талибов, пишет газета Politico.
Газета.Ru 09:30
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Происшествия
На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, пожару присвоен второй уровень сложности, сообщает во вторник, 7 июля, пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.
ТАСС 10:23
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Общество
Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма
RT на русском вчера в 05:17
Культура
Финалист проекта «Замуж за Бузову» станет ведущим нового шоу на ТНТ
Телепрограмма 04:30
Здоровье
В Оренбургской области снова приостановлена плановая госпитализация
Возобновить госпитализацию планируют при улучшении ситуации с коронавирусом, точная дата пока неизвестна.
Эхо Москвы в Оренбурге 07:55
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Общество
Липчане не смогут пополнять транспортные карты наличными
Связано это с вступлением в силу изменений ФЗ. C 3 августа 2020 года пополнение транспортных карт наличными деньгами станет невозможно.
Московский Комсомолец Черноземье 09:30
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Здоровье
Минздрав: 14 тысяч врачей с коронавирусом получили страховые выплаты
Министерство здравоохранения сообщило, что свыше 14 тысяч российских медиков, заразившихся коронавирусом COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получили единовременные страховые выплаты.
Московский Комсомолец 09:00
Политика
Президент Венгрии призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять реки
Президент Венгрии Янош Адер призвал Украину и Румынию разрешить ситуацию с загрязнением двух крупных рек Венгрии после того, как их наводнили пластиковые отходы из-за паводков в Карпатах.
Вестник Кавказа 09:28
Общество
Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества
Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
Суть событий 01:44
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Финансы
Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Зюганов прокомментировал слова Путина о минах в Конституции СССР
Ленин и Сталин тоже хотели бы «единое и неделимое» государство, но отдельные независимые страны не стали бы входить в СССР без права на добровольный выход, прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о заложенной в советской Конституции мине лидер КПРФ Геннадий Зюганов 5 июля, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 05 июля в 11:40