Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.

с чего всё началось

Почти половина медиков считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, но некоторые считают цифры завышенными. В рамках исследование было опрошено 502 врача. У 60% из которых есть опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19, 16% работают в «красной зоне».

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

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