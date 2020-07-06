Коронавирус
КоммерсантъПочти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной
Почти половина медиков считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, но некоторые считают цифры завышенными. В рамках исследование было опрошено 502 врача. У 60% из которых есть опыт работы с пациентами с симптомами COVID-19, 16% работают в «красной зоне».
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с чего всё началось
Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.Ведомостивчера в 17:06
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Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу
Ведомостивчера в 17:06
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Футбол
«Ювентус» хочет обменять Рабьо на Жоржиньо
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Soccer.ru вчера в 12:35
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Космос
С поверхности Земли впервые открыты две взаимодействующие экзопланеты
При помощи спутников некоторое время назад ученые обнаружили две интенсивно взаимодействующие экзопланеты.
Goroday.ru 05 июля в 02:55
Общество
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
Lenta.ru 03:04
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Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Происшествия
Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка
По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
Кино
Брэд Питт сыграет в новом фильме автора «Дэдпула 2» Дэвида Литча
Брэд Питт сыграет одну из главных ролей в фильме «Bullet Train», режиссером которого станет постановщик «Дэдпула 2», «Джона Уика» и «Взрывной блондинки» Дэвид Литч.
Афиша Daily вчера в 16:33
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Общество
В Свердловской области нашли изумруды на 40 тысяч долларов
Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске (Свердловская область).
URA.Ru 03:01
Общество
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
Наука
Химики улучшили долговечность перовскитных солнечных батарей
Оказалось, что такой солнечный элемент остается стабильным дольше аналогов, сохраняя эффективность в преобразовании излучения.
Индикатор 04 июля в 09:28
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Общество
Президент Бразилии заявил о возможном заражении коронавирусом
Бразилиа, 7 июля 2020, 02:39 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии у него симптомов коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN Brasil.
REGNUM вчера в 19:39
Общество
В Самаре могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
По 4 пациента зарегистрировали в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.
Терра 01:08
Происшествия
В Атланте протестующие против расизма убили чернокожую девочку
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Общество
В Мельбурне введут шестинедельный карантин из-за коронавируса
Премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс сообщил о введении в Мельбурне карантина на шесть недель.
Коммерсантъ 02:38
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Новые автомобили 02:15
Политика
В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17
Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 05:17
Игры
Разработчики «Мор» анонсировали три новые компьютерные игры
Все три игры являются сторонними разработками отдельных членов команды и никак не связаны с продолжением работы над «Мором» — основным проектом студии.
ИА Красная Весна вчера в 13:38
Политика
На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками
Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России, поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
Взгляд.ру 02:58
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
Общество
Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане
По словам ученого, существуют свидетельства того, что коронавирус появился в других странах до массовых заболеваний в Китае.
Gazeta.SPb 05 июля в 23:50
Политика
Патрушев опроверг данные о «сговоре» России с талибами
Россия никогда не сотрудничала с движением "Талибан", и о каком-либо сговоре Москвы с талибами говорят только те, кто либо плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает факты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
РИА Новости 03:07
Общество
В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса
За 6 июля в республике подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:55
Экономика
«Казанская Ривьера» перешла в девелоперские структуры «Ак Барс Банка»
"Ак Барс Банк" через опосредованные девелоперские структуры завершил оформление сделок по переводу в собственность наиболее ликвидных коммерческих объектов ГК "Сувар".
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