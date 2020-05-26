В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).

с чего всё началось

Кризис в экономике привёл к тому, что отношение россиян к уплате налогов изменилось. Согласно исследованию ЦСР «Налоги глазами россиян», проведённому в мае 2020-го, 45% граждан допускают уход от обязательных сборов в ряде случаев.

Уход от налогов в кризис посчитала допустимым почти половина россиян

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