Экономика
Цензуры.НетУход от налогов в кризис посчитала допустимым почти половина россиян
Кризис в экономике привёл к тому, что отношение россиян к уплате налогов изменилось. Согласно исследованию ЦСР «Налоги глазами россиян», проведённому в мае 2020-го, 45% граждан допускают уход от обязательных сборов в ряде случаев.
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с чего всё началось
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).РБК00:00
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«Очень плохой сигнал»: Почти половина россиян допустила уклонение от налогов
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