Экономика
ВедомостиПочти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Читать в источнике
Оценить256
с чего всё началось
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
«Очень плохой сигнал»: Почти половина россиян допустила уклонение от налогов
Московский Комсомолец01:47
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика
Путин наградил мэра Екатеринбурга Высокинского Почетной грамотой
Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Александра Высокинского Почетной грамотой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
АиФ Урал 06:39
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
Здоровье
Еще 228 жителей Нижегородской области заболели коронавирусом
«Регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране», — подытожил губернатор.
Ньюс-НН 03:51
Общество
Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
Авто
В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году
ТАСС 24 мая в 00:06
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Футбол
Футбольные клубы «Долгопрудный» и «Олимп» объявили об объединении
Долгопрудный, Московская область, 26 мая 2020, 11:44 — REGNUM Подмосковные клубы «Долгопрудный» и «Олимп» (Химки), выступающие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), объединились в одну команду.
REGNUM 04:44
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Происшествия
Москвичка напала с кухонным ножом на соседку с целью «выбить долг»
В Москве оперативники задержали женщину, напавшую с ножом на соседку якобы с целью вернуть долг.
Газета.Ru 06:13
Здоровье
Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974
Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com 23 мая в 07:45
Общество
Коронавирусом заразились сотрудники аппарата липецкого горсовета
По предварительным данным, у четырех человек, помощников и сотрудников аппарата горсовета подозревают коронавирусную инфекцию, у одного депутата коронавирус официально подтвержден.
Kursk.com 04:59
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Экономика
Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики
Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей.
RT на русском 06:01
Общество
В России за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
За минувшие сутки в России скончались 174 пациента с подтвержденной инфекцией. Это рекордное количество за все время эпидемии в стране.
Gazeta.SPb 04:34
Здоровье
Педиатры предупредили об опасности медицинских масок для малышей
Несмотря на коронавирус, малышам до двух лет носить медицинские маски опасно, утверждают в Ассоциации педиатров Японии, где накануне отменили введенный ранее режим ЧС из-за этого заболевания.
Вести.Ru 04:56
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25