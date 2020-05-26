В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).

с чего всё началось

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Общество Черногория откроет границы для иностранных туристов с 1 июня Черногория продолжает снимать отграничения, связанные с недопущением распространения коронавируса: власти страны заявили о готовности принимать туристов из ряда иностранных государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. 14

Общество Вышел закон об ОСАГО без техосмотра Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра. 224

Происшествия Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. 639

Политика МИД назвал условие для полетов по ДОН у границ Абхазии и Южной Осетии Отмечается, что Россия готова разрешить проведение мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в рамках ДОН в том случае, если Грузия вернется к исполнению данного документа.

Космос Российский спутник спровоцировал панику в Австралии Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.

Авто Польские тюнеры доработали BMW M760Li xDrive Специалисты польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics разработали особенную версию BMW M760Li xDrive.

Футбол «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: стали известны стартовые составы 26 мая в Дортмунде состоится центральный матч 28-го тура Бундеслиги между местной «Боруссией» и «Баварией».

Общество Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ. 14

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,8K

Авто На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений. 47

Происшествия Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы Чертановский суд Москвы во вторник арестовал троих предполагаемых участников перестрелки на Каширском шоссе.

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 52

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,3K