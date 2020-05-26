В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).

с чего всё началось

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Общество Первый министр энергетики России умер от коронавируса Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президента Борисе Ельцине Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом в возрасте 68 лет. 3

Происшествия Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Общество В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Фигурное катание Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.

Экономика В России повысят накопительные пенсии Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.

Армия и оружие НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе. 3

Здоровье Обновлена карта распространения коронавируса в Кировской области За прошедшие сутки в инфекционных госпиталях от коронавируса умерли еще 2 человека, общее количество жертв пандемии в регионе составило 10 человек. 6

Происшествия В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома "С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.

Политика На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву". 19

Футбол Газзаев: Гинер внес большой вклад в развитие российского футбола Президент московского ЦСКА Евгений Гинер своей работой в клубе внес большой вклад в развитие российского футбола.

Общество Мишустин призвал россиян провести отпуск в России Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что ВОЗ не рекомендует отправляться на курорты даже после снятия ограничительных мер. 2,8K

Общество Очные выпускные вечера предложили в Госдуме перенести Депутат направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову, в котором предлагается рассмотреть вопрос о проведении очных выпускных в более поздние сроки, когда пандемия коронавируса в стране спадет, а эпидемиологическая ситуация придет в норму. 3

Финансы Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. 921

Общество В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей с 1 июня В России с 1 июня 2020 года будут реализовываться новые меры социальной поддержки населения, сообщает ToDay News Ufa, Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей в качестве финансовой помощи, отмечают представители ПРФ РФ.

Общество Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг» Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.

Общество Приморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о начале первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства региона. 43

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,4K

Здоровье В России выросла смертность трудоспособного населения В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года. 6