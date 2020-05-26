Экономика

ВедомостиВедомостиПочти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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с чего всё началось

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).
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РБК: 45 % россиян считают допустимым уход от налогов. Доля незаконопослушных граждан выросла за время пандемии

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РБК00:00
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Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

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В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
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