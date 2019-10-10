"Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных", - говорится в исследовании. Согласно результатам опроса, больше четверти респондентов (29%) отказываются ради экономии от посещения театров и кино, 27% экономят на лечении и здоровье.

с чего всё началось

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.

Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

Футбол Неймар рассказал о положении Месси в «Барселоне» Форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар рассказал о положении нападающего Лионеля Месси в «Барселоне».

Политика Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.

Общество Город Дно признан самым матерящимся в России Город Дно в Псковской области возглавил список самых матерящихся городов России.

Авто Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.

Экономика Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.

Происшествия В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

Авто Skoda показала новый Skoda Rapid для России Российский офис Skoda показал эскиз нового поколения лифтбека Rapid, который будет создан специально для России.

Политика Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.

Гаджеты На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.

Происшествия В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.

Экономика Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка Сбербанк оценил последствия утечки данных 5000 клиентов как минимальные, сообщил президент банка Герман Греф.

Футбол Головин дисквалифицирован на один матч Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.

Экономика Медведев призвал отменить «банковский роуминг» Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.

Политика Путин сменил трех начальников управлений в Кремле Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.

Здоровье Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Гаджеты В Windows 10 добавили возможность звонить по телефону Ранее корпорация Microsoft добавила в новую сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970 возможность переустанавливать операционную систему из облачного хранилища.

Происшествия Сбежавшую в Грузию полковника МВД РФ поймали в Ростове Объявленную в международный розыск экс-начальницу отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную задержали в Ростове.