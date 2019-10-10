Общество
ИнтерфаксПочти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
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с чего всё началось
"Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных", - говорится в исследовании. Согласно результатам опроса, больше четверти респондентов (29%) отказываются ради экономии от посещения театров и кино, 27% экономят на лечении и здоровье.ТАСС00:06
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