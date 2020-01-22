Продолжительность жизни людей во всем мире растет – с 47 лет в 1950 г. до 72 лет в 2019 г. Биологический возраст перестал совпадать с хронологическим – сегодня житель Швейцарии 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 г. А к 2050 г. продолжительность жизни вырастет еще больше – примерно до 77 лет.

с чего всё началось

Что касается России, то здесь аналитики предсказывают, что в 2060 году пенсионеры составят 47% от общего количества граждан. При этом опросы показывают, что доля граждан, которые уверены в том, что их будущей пенсии хватит для комфортного существования, не превышает 45%.

Почти половина россиян к 2060 году станет пенсионерами

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