Общество

Live24Live24Почти половина россиян к 2060 году станет пенсионерами

Что касается России, то здесь аналитики предсказывают, что в 2060 году пенсионеры составят 47% от общего количества граждан. При этом опросы показывают, что доля граждан, которые уверены в том, что их будущей пенсии хватит для комфортного существования, не превышает 45%.
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с чего всё началось

К 2060 году в России почти половина населения будет пенсионерами

Продолжительность жизни людей во всем мире растет – с 47 лет в 1950 г. до 72 лет в 2019 г. Биологический возраст перестал совпадать с хронологическим – сегодня житель Швейцарии 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 г. А к 2050 г. продолжительность жизни вырастет еще больше – примерно до 77 лет.
Ведомостивчера в 16:14

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Credit Suisse: к 2060 году половина населения России будет пенсионерами

Коммерсантъ03:20

Через 40 лет половина населения России окажется пенсионерами

URA.Ruвчера в 20:27

К 2060 году 47% населения РФ станет пенсионерами — Credit Suisse

REGNUM01:23

К 2060 году почти половина россиян будут пенсионерами

Телеканал 360°вчера в 21:13

К 2060 году почти половина населения РФ будет пенсионерами

News.ru00:37

Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Lenta.ruвчера в 19:05

К 2060 году в России почти половина населения будет пенсионерами

Ведомостивчера в 16:14
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Политика

Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
РБК 03:05
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В Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

В Петербурге в больницу на карантин отправили мужчину с подозрением на коронавирус.
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Наука

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Ученые выяснили наиболее вероятный источник нового коронавируса из Китая, для этого они провели его детальный генетический анализ.
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Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева решил продавать свой автомобиль Cadillac.
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Политика

Моряк «нашел» пропавшие с кораблей ВМС Украины унитазы

Выяснилось, что сантехника и не пропадала: она до сих пор находится на судах, которые были задержаны у Крымского моста, а потом возвращены ВМС Украины.
Телеканал 360° 05:48
Политика

В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Известия 03:09
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
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Экономика

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

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В WhatsApp появилась тёмная тема

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The GEEK вчера в 03:22
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Врач рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания

Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания.
Москва 24 02:53
Общество

Северо-западный региональный центр концерна «Алмаз-Антей» выставит на продажу комплекс зданий напротив Балтийского вокзала

Северо-Западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз – Антей» в 2020 году выставит на продажу комплекс зданий на набережной Обводного канала, вырученные средства пойдут на погашение кредита банка ВТБ.
Фонтанка.Ру 05:55
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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«Безумный Макс» возглавил список лучших фильмов XXI века

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Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия 21 января в 13:35
Общество

В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса

Новый тип коронавируса В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
РИА Новости 05:31
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 04:00
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
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Даша Жукова показала своё второе свадебное платье

Светская львица устроила грандиозную послесвадебную вечеринку.
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На сайте Sony у игр для PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

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Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Netflix намерен выпустить анимационный фильм по мотивам «Ведьмака»

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Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
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Армия и оружие

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
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В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%

Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
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