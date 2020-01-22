Общество
Live24Почти половина россиян к 2060 году станет пенсионерами
Что касается России, то здесь аналитики предсказывают, что в 2060 году пенсионеры составят 47% от общего количества граждан. При этом опросы показывают, что доля граждан, которые уверены в том, что их будущей пенсии хватит для комфортного существования, не превышает 45%.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Продолжительность жизни людей во всем мире растет – с 47 лет в 1950 г. до 72 лет в 2019 г. Биологический возраст перестал совпадать с хронологическим – сегодня житель Швейцарии 65 лет чувствует себя так же, как 51-летний швейцарец в 1950 г. А к 2050 г. продолжительность жизни вырастет еще больше – примерно до 77 лет.Ведомостивчера в 16:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль на День памяти жертв холокоста, в аэропорту встретил глава израильского МИДа Исраэль Кац.
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»
Происшествия
В Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
В Петербурге в больницу на карантин отправили мужчину с подозрением на коронавирус.
Наука
Определен источник нового коронавируса из Китая
Ученые выяснили наиболее вероятный источник нового коронавируса из Китая, для этого они провели его детальный генетический анализ.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева продает свой легендарный Кадиллак
Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева решил продавать свой автомобиль Cadillac.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Политика
Моряк «нашел» пропавшие с кораблей ВМС Украины унитазы
Выяснилось, что сантехника и не пропадала: она до сих пор находится на судах, которые были задержаны у Крымского моста, а потом возвращены ВМС Украины.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Экономика
Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд
Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Здоровье
Врач рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания
Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе грейпфрутов для диетического питания.
Общество
Северо-западный региональный центр концерна «Алмаз-Антей» выставит на продажу комплекс зданий напротив Балтийского вокзала
Северо-Западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз – Антей» в 2020 году выставит на продажу комплекс зданий на набережной Обводного канала, вырученные средства пойдут на погашение кредита банка ВТБ.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Кино
«Безумный Макс» возглавил список лучших фильмов XXI века
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Общество
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса
Новый тип коронавируса В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Шоу-бизнес
Даша Жукова показала своё второе свадебное платье
Светская львица устроила грандиозную послесвадебную вечеринку.
Игры
На сайте Sony у игр для PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Кино
Netflix намерен выпустить анимационный фильм по мотивам «Ведьмака»
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Армия и оружие
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.