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Ведомости
Ведомости

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В опросе приняли участие 9000 человек в возрасте от 18 до 75 лет во всех субъектах России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса

По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в середине июня, снизилось число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса сразу после ее появления — 13,2% (против 15,8% в июне).
РБК05:00
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Ведомости

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Ведомости06:18
Forbes

Почти половина россиян не намерена делать прививку от коронавируса

Forbes06:24
URA.Ru

Почти половина россиян отказывается прививаться от коронавируса

URA.Ru06:19
РИА Новости

Опрос: почти половина россиян не хочет вакцинироваться от коронавируса

РИА Новости07:59
Эхо Москвы

Почти половина россиян, не собираются делать прививку от коронавируса, показало исследование Высшей школы экономики

Эхо Москвы05:33
БИЗНЕС Online

Исследование: Почти половина россиян решила не делать прививку от COVID-19

БИЗНЕС Online05:01
РБК

Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса

РБК05:00

В Берлине не расценивают ситуацию с Навальным как двусторонний вопрос

В Берлине случившееся с Алексеем Навальным не считают вопросом двусторонних отношений ФРГ и России, поэтому германское правительство обратилось в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО), заявил представитель германского кабинета министров Штеффен Зайберт.
Интерфакс06:11
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Атомные подлодки Северного флота провели стрельбы в Баренцевом море

Напомним, 8 сентября экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота отработал противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.
REGNUM03:29

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Huawei установит третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны

Есть вероятность, что смартфон под управлением данной операционной системы уже существует, однако на рынке он появится не ранее следующего года наряду с новинками, в том числе интеллектуальными носимыми устройствами, планшетами и ПК.
Evo-rus.com05:33
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В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Медведев отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Фекиру и Эриксену

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру и полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену.
Чемпионат07:36