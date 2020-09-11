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Ведомости
Ведомости

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В опросе приняли участие 9000 человек в возрасте от 18 до 75 лет во всех субъектах России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса

По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в середине июня, снизилось число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса сразу после ее появления — 13,2% (против 15,8% в июне).
РБК05:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Опрос: почти половина россиян не хочет вакцинироваться от коронавируса

РИА Новости07:59
Forbes

Почти половина россиян не намерена делать прививку от коронавируса

Forbes06:24
БИЗНЕС Online

Исследование: Почти половина россиян решила не делать прививку от COVID-19

БИЗНЕС Online05:01
Ведомости

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Ведомости06:18
Эхо Москвы

Почти половина россиян, не собираются делать прививку от коронавируса, показало исследование Высшей школы экономики

Эхо Москвы05:33
URA.Ru

Почти половина россиян отказывается прививаться от коронавируса

URA.Ru06:19
РБК

Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса

РБК05:00

Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога
Интерфакс08:33
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
ТАСС07:58
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Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Трудвчера в 12:02
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Дочь Любови Успенской опубликовала видео с полуголым Цискаридзе

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала шуточное видео с артистом балета Николаем Цискаридзе и джазовой певицей Теоной Контридзе, в котором они в одних плавательных костюмах делают танцевальную поддержку.
iReactor04:46
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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