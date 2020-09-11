Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса
Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В опросе приняли участие 9000 человек в возрасте от 18 до 75 лет во всех субъектах России.В источнике
С чего всё началось
Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса
По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в середине июня, снизилось число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса сразу после ее появления — 13,2% (против 15,8% в июне).
РБК05:00
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