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ТАСС
ТАСС

Почти половина россиян не знают о введенном налоге на доходы с вкладов

На Северном Кавказе в новом налоге разбираются лишь 8%, а в Южном федеральном округе - 18%. Вместе с тем слышали о налоге на доходы с вкладов 56% россиян. Еще 27% хотели бы узнать о нем и всего 17% респондентов не интересуются новым налогом вообще, ссылаясь на то, что у них нет вкладов.В источнике
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Почти половина россиян не знают о введенном налоге на доходы с вкладов

Почти половина россиян - 44% не знают о введенном с 1 января этого года налоге на доходы с вкладов от 1 млн рублей, при этом большинство жителей страны не планируют отказываться от депозитов.
ТАСС19:02
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Почти половина россиян не знают о введенном налоге на доходы с вкладов

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