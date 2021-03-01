На Северном Кавказе в новом налоге разбираются лишь 8%, а в Южном федеральном округе - 18%. Вместе с тем слышали о налоге на доходы с вкладов 56% россиян. Еще 27% хотели бы узнать о нем и всего 17% респондентов не интересуются новым налогом вообще, ссылаясь на то, что у них нет вкладов.

С чего всё началось Почти половина россиян не знают о введенном налоге на доходы с вкладов Почти половина россиян - 44% не знают о введенном с 1 января этого года налоге на доходы с вкладов от 1 млн рублей, при этом большинство жителей страны не планируют отказываться от депозитов. ТАСС 19:02