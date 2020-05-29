Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБолее 40% россиян в апреле просрочили микрозаймы

Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла на 2,7 процентного пункта - до 40,7%, говорится в сообщении бюро кредитных историй "Эквифакс". Число просроченных микрозаймов за прошлый месяц выросло до 4,52 миллиона ссуд с 4,37 миллиона ссуд.
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Доля просроченных микрозаймов в России возросла в апреле до 40%

ТАСС02:36

Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы

Национальная служба новостей02:31

Более 40% россиян в апреле просрочили микрозаймы

РИА Новости02:24

Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы

Lenta.ru01:53

В России доля проблемных микрозаймов превысила в апреле 40%

Коммерсантъ00:54

В России доля проблемных микрозаймов выросла до 40%

REGNUMвчера в 23:22

Доля проблемных микрозаймов превысила 40% после месяца самоизоляции

РБКвчера в 23:00
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Общество

Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
5
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,6K
Экономика

Криптовалюту в России могут легализовать

Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку при Государственной Думе РФ, на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" опроверг информацию о том, что в нижней палате парламента планируют запретить криптовалюту.
Долг.рф вчера в 09:00
Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 27 мая в 13:38
5,2K
Общество

Власти Москвы допустили скорое открытие кафе и ресторанов

Предприятия общественного питания в Москве могут возобновить свою работу в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.
Известия 00:36
129
Общество

График прогулок для жителей Москвы появился на «Яндекс.Картах»

Ведомости 02:42
37
Происшествия

Два уголовных дела завели в отношении «Омбудсмена полиции» Воронцова

Два уголовных дела завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил в пятницу начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 02:14
5
Космос

В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon

Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
1,4K
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
648
Общество

За сутки 3793 пациента в Москве вылечились от коронавируса

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 3793 человека.
Известия вчера в 02:51
41
Авто

В Минпромторге назвали удачное время для покупки авто в России

По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
32CARS.ru 01:47
Здоровье

Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием

По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.
Pravda.Ru вчера в 22:51
Космос

Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру вчера в 18:55
1
Общество

Рекордное количество осадков выпадет в столице в пятницу

Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
2
Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
580
Общество

С 1 июня в России ожидается резкое похолодание

На несколько дней раннее холода придут в Сибирь. Несмотря на то, что заморозков не предвидится, температура понизится до 12-15 градусов.
МедиаПоток вчера в 03:15
346
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Особенно, если верить источникам, от поступка Сассекских пострадали принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Wday.ru 02:07
3
Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Политика

Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
3
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 94 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:03
786
Путешествия

В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
РБК 02:38
1
Авто

Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал в три раза

Известия 27 мая в 11:46
1
Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
34
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
1K
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП

Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
3,2K
Армия и оружие

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском вчера в 17:57
17
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
1,8K
Наука

Создан универсальный полимер, который можно перерабатывать бесконечно

Rusargument 27 мая в 20:05
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
24
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
237
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