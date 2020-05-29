Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла на 2,7 процентного пункта - до 40,7%, говорится в сообщении бюро кредитных историй "Эквифакс". Число просроченных микрозаймов за прошлый месяц выросло до 4,52 миллиона ссуд с 4,37 миллиона ссуд.

Более 40% россиян в апреле просрочили микрозаймы

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