Экономика
РИА НовостиБолее 40% россиян в апреле просрочили микрозаймы
Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла на 2,7 процентного пункта - до 40,7%, говорится в сообщении бюро кредитных историй "Эквифакс". Число просроченных микрозаймов за прошлый месяц выросло до 4,52 миллиона ссуд с 4,37 миллиона ссуд.
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Общество
Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Экономика
Криптовалюту в России могут легализовать
Анатолий Аксаков, председатель Комитета по финансовому рынку при Государственной Думе РФ, на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" опроверг информацию о том, что в нижней палате парламента планируют запретить криптовалюту.
Долг.рф вчера в 09:00
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 27 мая в 13:38
Общество
Власти Москвы допустили скорое открытие кафе и ресторанов
Предприятия общественного питания в Москве могут возобновить свою работу в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.
Известия 00:36
Происшествия
Два уголовных дела завели в отношении «Омбудсмена полиции» Воронцова
Два уголовных дела завели на основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил в пятницу начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 02:14
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
За сутки 3793 пациента в Москве вылечились от коронавируса
В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 3793 человека.
Известия вчера в 02:51
Авто
В Минпромторге назвали удачное время для покупки авто в России
По данным пресс-службы министерства, после снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, потенциальных клиентов ждут особые условия на покупку новых автомобилей.
32CARS.ru 01:47
Здоровье
Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием
По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.
Pravda.Ru вчера в 22:51
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру вчера в 18:55
Общество
Рекордное количество осадков выпадет в столице в пятницу
Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Общество
С 1 июня в России ожидается резкое похолодание
На несколько дней раннее холода придут в Сибирь. Несмотря на то, что заморозков не предвидится, температура понизится до 12-15 градусов.
МедиаПоток вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Особенно, если верить источникам, от поступка Сассекских пострадали принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Wday.ru 02:07
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Политика
Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 94 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:03
Путешествия
В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России
Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
РБК 02:38
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в Москве упал в три раза
Известия 27 мая в 11:46
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском вчера в 17:57
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Наука
Создан универсальный полимер, который можно перерабатывать бесконечно
Rusargument 27 мая в 20:05
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17