Экономика
Lenta.ruПочти половина россиян перестала возвращать микрозаймы
Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет.
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с чего всё началось
Ссуды с ранней просрочкой в статистику не попадают, но их количество тоже увеличилось, продолжает он: «Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд руб.». По данным «Эквифакса», на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд руб.РБКвчера в 23:00
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Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Известия вчера в 11:51
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 29 мая выявлено 94 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:51
Общество
Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина
Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице.
Газета.Ru 01:51
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:01
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Здоровье
В Алтайском крае выявлено 75 новых случаев коронавируса
По состоянию на 29 мая в Алтайском крае лабораторно подтверждены новые 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 01:00
Происшествия
В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы
Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
ТАСС 00:28
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве в начале июня
В Москве в начале июня ожидается похолодание с температурными аномалиями ниже нормы.
Известия вчера в 23:59
Здоровье
В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты
В Роскачестве рассказали, почему не стоит употреблять алкоголь людям, соблюдающим диету.
Газета.Ru 01:19
Происшествия
Тело пропавшей трехлетней девочки нашли в реке Кебь под Псковом
Народные новости вчера в 11:11
Космос
Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен
Попытка запуска американского многоразового летательного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесена из-за погодных условий.
ФАН 27 мая в 17:30
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек
Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru вчера в 03:50
Армия и оружие
Россия ответит на ядерную угрозу США ракетами в Белоруссии
Несмотря на существующие сегодня разногласия между Россией и Белоруссией, Минск не откажется от размещения российских ракетных баз на своей территории.
Pravda.Ru вчера в 21:49
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Происшествия
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости 01:32
Здоровье
Резкий скачок заболевших коронавирусом отмечен в Челябинской области
На Южном Урале вновь растет число заболевших коронавирусом.
Миасский рабочий вчера в 02:23
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Коммерсантъ вчера в 06:02
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
Общество
В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
МОТ назвала наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Международная организация труда (МОТ) назвала отрасли экономики, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер властей.
Коммерсантъ 01:41
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00