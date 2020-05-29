Ссуды с ранней просрочкой в статистику не попадают, но их количество тоже увеличилось, продолжает он: «Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд руб.». По данным «Эквифакса», на 1 мая в розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд руб.

с чего всё началось

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