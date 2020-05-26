Экономика

РБКРБКПочти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

Еще в декабре 2019 года больше половины россиян (54%) выбирали ответ «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». В исследовании ЦСР участвовали 1,6 тыс. россиян по всей России.
Читать в источнике
Комментировать157
с чего всё началось

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).
РБК00:00

Подробнее о событии

Почти половина россиян допустила мысль об уходе от налогов в кризис

Телеканал 360°03:50

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

РБК00:00

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Ведомости03:26

Опрос: 45% россиян сочли допустимым уход от налогов во время кризиса

Говорит Москва03:20

«Очень плохой сигнал»: Почти половина россиян допустила уклонение от налогов

Московский Комсомолец01:47

ЦСР: 45% россиян считают допустимым уход от налогов

Коммерсантъ01:35

Уход от налогов одобрила почти половина россиян

Lenta.ru03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Общество

В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки

«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
Происшествия

В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне

Полиция Петербурга устанавливает личности нескольких молодых людей, которые накануне пожарили шашлыки на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 03:59
30
Политика

В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды

URA.Ru вчера в 20:40
32
Гаджеты

Названа дата выхода Sony Xperia 1 II

Правда на это неделе появилась очередная порция информации, касающейся возможного выхода Sony Xperia 1 II на рынок США.
The GEEK 02:40
6
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
220
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
3
Гаджеты

Названы лучшие бюджетные смартфоны на рынке

Российский эксперт в сфере IT АУФИ Геннадий Николаев назвал лучшие модели бюджетных устройств.
Актуальные Новости 03:19
8
Общество

В России за сутки выявили рекордное число смертей от коронавируса

Всего в России коронавирусом заразились свыше 344 000 человек. Число зафиксированных за последние сутки случаев COVID-19 составило 8500.
ProstoProSport 24 мая в 06:38
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
30
Кино

Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC

В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета вчера в 07:47
Общество

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
14
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
506
Происшествия

В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке

Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что жертвами жесткой посадки Ми-8 в Анадыре стали четыре человека.
РИА Новости 00:02
454
Общество

Коронавирус в Югре: 102 новых случая, выздоровели 579 югорчан

1670 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 24 мая.
Открытый регион - Югра 24 мая в 06:33
41
Наука

Нейросеть научилась определять характер личности по фото

В экспериментах участвовали 12 000 добровольцев, которые согласились пройти один из классических психологических тестов, а также позволили использовать фотографии их лиц.
Evo-rus.com 24 мая в 15:30
50
Происшествия

Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:14
Общество

Этим летом в регионах России могут бушевать смерчи и ураганы

Readovka.ru 02:23
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 24 мая в 07:01
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru 24 мая в 23:21
230
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
21
Политика

Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
7
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
1,4K
Здоровье

Число госпитализированных с пневмонией резко возросло в Омске

В основном больные не имеют симптомов или болеют в легкой форме, сообщает информационно-новостной портал Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 02:37
5
Здоровье

В Благовещенске коронавирус выявили в трех больницах и детском саду

Случаи коронавируса зарегистрированы в трех больницах и детском саду Благовещенска, всего в Амурской области выявлен 401 случай COVD-19 (+16 случаев за сутки), сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости 04:16
Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
9
Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
992
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
21
Экономика

Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
557
Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
11
Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное