Экономика
РБКПочти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис
Еще в декабре 2019 года больше половины россиян (54%) выбирали ответ «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». В исследовании ЦСР участвовали 1,6 тыс. россиян по всей России.
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с чего всё началось
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).РБК00:00
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«Очень плохой сигнал»: Почти половина россиян допустила уклонение от налогов
Московский Комсомолец01:47
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Общество
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Интерфакс 04:06
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По данным пресс-службы управления СК РФ по Свердловской области, до трех человек возросло число погибших в результате штормового ветра в регионе, передает РИА Новости.
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Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
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iReactor вчера в 04:48
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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Воронежской области
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Полиция Петербурга устанавливает личности нескольких молодых людей, которые накануне пожарили шашлыки на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 03:59
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Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ
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Финмаркет вчера в 07:41
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
Происшествия
В Челябинской области подтверждено 72 новых случая COVID-19
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В центре Москвы найден мертвым генерал-майор ФСБ
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Московский Комсомолец 03:50
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Где и как заболели новые пациенты с коронавирусом в Самарской области
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Крупный пожар в Самарской области частично локализован
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В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Армия и оружие
Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика
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Компактвэн Fiat 500L останется без преемника
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Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
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Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге
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Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
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Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30