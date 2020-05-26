В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).

с чего всё началось

Еще в декабре 2019 года больше половины россиян (54%) выбирали ответ «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». В исследовании ЦСР участвовали 1,6 тыс. россиян по всей России.

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

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