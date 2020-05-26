Экономика

РБКРБКПочти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

Еще в декабре 2019 года больше половины россиян (54%) выбирали ответ «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». В исследовании ЦСР участвовали 1,6 тыс. россиян по всей России.
Читать в источнике
Комментировать152
с чего всё началось

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).
РБК00:00

Подробнее о событии

«Очень плохой сигнал»: Почти половина россиян допустила уклонение от налогов

Московский Комсомолец01:47

Уход от налогов одобрила почти половина россиян

Lenta.ru03:28

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Ведомости03:26

Опрос: 45% россиян сочли допустимым уход от налогов во время кризиса

Говорит Москва03:20

Почти половина россиян допустила мысль об уходе от налогов в кризис

Телеканал 360°03:50

ЦСР: 45% россиян считают допустимым уход от налогов

Коммерсантъ01:35

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
1,4K
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
217
Политика

Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США

Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия вчера в 13:22
624
Происшествия

Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре

Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
442
Политика

Рогозин предлагает создать в России новую орбитальную станцию

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», – говорится в сообщении.
ИА Новороссия вчера в 05:24
1,4K
Экономика

Глава «Траста» заявил о готовности принять новые проблемные активы

Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» готов «принять в работу дополнительные активы», заявил в интервью РБК его предправления Александр Соколов.
РБК 03:00
Общество

26 мая коронавирус выявили еще у 105 жителей Тульской области

Сегодня, 26 мая, коронавирусная инфекция обнаружена еще у 105 жителей Тульской области.
Первый Тульский 03:48
499
Энергетика

РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле

Россия обошла Саудовскую Аравию, став крупнейшим поставщиком нефти в Китай в апреле 2020 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая (ГТУ).
Интерфакс 04:06
Общество

В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом

Число вылечившихся жителей Москвы с коронавирусом за сутки побило рекорд и составило 8033, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Lenta.ru 02:34
581
Гаджеты

Опубликованы первые «живые» фотографии Xiaomi Mi Band 5

Anonsens 03:52
5
Армия и оружие

Обозреватель (Украина): грызли мерзлую воду, но «обломали» врага. Как «киборги» ДАП отчаянно воевали за Украину (Обозреватель)

Оборона ДАП длилась 242 дня — с мая 2014-го до 22 января 2015 года. Защищая донецкий аэропорт, погибли 100 украинских военных.
ИноСМИ 02:30
Происшествия

Число жертв урагана в Свердловской области возросло до трех

По данным пресс-службы управления СК РФ по Свердловской области, до трех человек возросло число погибших в результате штормового ветра в регионе, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 14:46
145
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости вчера в 18:34
93
Фигурное катание

«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok

iReactor вчера в 04:48
4
Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
631
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Воронежской области

Известия вчера в 18:30
4
Происшествия

В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне

Полиция Петербурга устанавливает личности нескольких молодых людей, которые накануне пожарили шашлыки на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 03:59
30
Общество

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ

По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и будет способствовать снижению аварийности на дорогах.
Финмаркет вчера в 07:41
3
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
709
Происшествия

В Челябинской области подтверждено 72 новых случая COVID-19

Челябинск, 26 мая 2020, 09:08 — REGNUM В Челябинской области за сутки подтверждено 72 новых случая COVID-19.
REGNUM 02:08
Происшествия

В центре Москвы найден мертвым генерал-майор ФСБ

Известный ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы.
Московский Комсомолец 03:50
Общество

Где и как заболели новые пациенты с коронавирусом в Самарской области

Всего же в Самарской области было зафиксировано 2205 случаев заражения коронавирусом, 69 человек выздоровели, 17, к сожалению, скончались.
Pro Город Самара 04:21
180
Происшествия

Крупный пожар в Самарской области частично локализован

RT на русском 02:47
17
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
13
Армия и оружие

Россия начала постройку первого стратегического стелс-бомбардировщика

В России начали сборку первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией.
Известия вчера в 21:50
1,4K
Авто

Компактвэн Fiat 500L останется без преемника

Семейный компактвэн Fiat 500L сходит с конвейера с 2012 года.
CarsWeek.ru 03:05
1
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
506
Общество

Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге

В ходе проверок на складе алкомаркетов «Красное & Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка короновируса, выявлены нарушения.
ИА Красная Весна 03:48
93
Авто

6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня вчера в 01:18
44
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное