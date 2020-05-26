Коронавирус
РБКПочти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Очень плохой сигнал»: Почти половина россиян допустила уклонение от налогов
Московский Комсомолец01:47
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
Политика
Об указаниях от США рассказал глава украинского космического агентства
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов рассказал, что был приглашен в посольство США.
ToDay News Ufa 01:01
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 24 мая в 15:50
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК вчера в 13:23
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Газета.Ru вчера в 09:50
Общество
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 24 мая в 07:01
Игры
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam
Белвью, США, 26 мая 2020, 06:38 — REGNUM Популярные игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в сервисе Steam.
REGNUM вчера в 23:38
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Происшествия
Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области
Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Газета.Ru 01:41
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет.
Российская газета 02:02
Шоу-бизнес
Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:33
Происшествия
Еще один администратор «Омбудсмена полиции» арестован за порнографию
Вести.Ru вчера в 14:41
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Здоровье
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
Происшествия
87 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирской области
Оперштаб сообщил 26 мая о 87 новых случаях заражения коронавирусом в Новосибирской области.
Atas.info 01:35
Киберспорт
Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»
Компания «Sony» решила порадовать своих подписчиков и объявила о раздаче легендарной «Call of Duty: WWII».
ГЛАС.RU вчера в 13:31
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
На Сахалине откроются кафе, рестораны и столовые
Отмечается, что кафе, рестораны и столовые будут работать с 7 до 21 часа с ограничениями: запрещены кальяны, массовые мероприятия и шведские столы.
Газета.Ru вчера в 04:55
Происшествия
В Оренбургской области нашли тело пропавшего трехлетнего ребенка
Водолазы аварийно-спасательной службы обнаружили в реке тело трехлетнего мальчика, поиски которого велись с понедельника в Пономаревском районе Оренбургской области.
ТАСС 01:43
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
РИА Новости 23 мая в 07:25
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30