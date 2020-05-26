Экономика

РБКРБКПочти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

Еще в декабре 2019 года больше половины россиян (54%) выбирали ответ «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает». В исследовании ЦСР участвовали 1,6 тыс. россиян по всей России.
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с чего всё началось

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК).
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В кризис можно? После зимы жители России «отказались» платить налоги - исследование

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Московский Комсомолец01:47

Почти половина россиян допустила уклонение от налогов в кризис

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Россияне допускают уход от налогов в период кризиса

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ЦСР: 45% россиян считают допустимым уход от налогов

Коммерсантъ01:35

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

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Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
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Экономика

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Происшествия

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Общество

В России провели более 9 млн тестов на коронавирус

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Авто

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Политика

Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции

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Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
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Общество

В Москве за сутки вылечилось рекордное число зараженных коронавирусом

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Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
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Энергетика

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Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
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Энергетика

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Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM вчера в 04:07
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Армия и оружие

ВСУ обвинили ополченцев в размещении артиллерии в жилых кварталах

Украинские военные обвинили ополченцев Донбасса в обстрелах и якобы размещении артиллерии в жилых кварталах.
Взгляд.ру вчера в 02:11
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В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

РИА Новости 01:15
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Общество

«Рот Фронт» подала в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

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Газета.Ru 02:36
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

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REGNUM вчера в 15:32
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Здоровье

ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
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Общество

Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
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Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Футбол

Артур хочет остаться в «Барселоне». Им интересуется «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Артур хочет остаться в команде. Об этом сообщил источник, близкий к игроку.
Спорт-Экспресс 02:34
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Режим ограничений из-за коронавируса на Камчатке продлят после 1 июня

Власти Камчатки сохранят после 1 июня режим ограничений, введенный в мае в регионе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Камчатка-Информ 01:31
Футбол

Роналду показал фотографию с тренировки «Ювентуса»

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал новый снимок с тренировки команды.
Газета.Ru вчера в 15:35
Футбол

Торбинский рассказал, почему решил переехать в США

Vprognoze.ru 02:55
Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
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Общество

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Владимир, 24 мая 2020, 12:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 мая выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
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Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США

Усов возглавил космическое агентство в декабре 2019 года. До этого он занимался бизнесом в сфере IT.
Известия вчера в 13:22
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Общество

22 новых случая коронавируса выявлено в Карелии за сутки

22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
ГТРК Карелия 02:23
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

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Коммерсантъ 24 мая в 21:18
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