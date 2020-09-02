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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны

Около половины (48%) опрошенных россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году, следует из данных опроса ВЦИОМа. Верный ответ дали 33% участников опроса, еще 6% озвучили другой неправильный вариант.В источнике
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Коммерсантъ

Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны

Коммерсантъ10:04
Известия

Почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой войны

Известия10:03
Газета.Ru

Опрос: менее половины россиян знают год начала Второй мировой войны

Газета.Ru09:43
Lenta.ru

Почти половина россиян неверно назвали дату начала Второй мировой войны

Lenta.ru09:57
РБК

Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны

РБК09:35
ТАСС

ВЦИОМ: больше половины россиян неверно определили дату начала Второй мировой войны

ТАСС09:20
РИА Новости

Опрос: почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой

РИА Новости09:12

Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального

Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро вечером в среду, резко негативно отреагировав на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили в РФ нервнопаралитическим боевым веществом.
Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального
Интерфакс10:24
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Навальный остается в реанимации на ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у оппозиционера Алексея Навального пропадают, однако он по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации в тяжелом состоянии, говорится в заявлении берлинской клиники «Шарите».
Навальный остается в реанимации на ИВЛ
Коммерсантъ11:24
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Кабмин Украины попросил Нацбанк «сбрить бороды» князьям на гривнах

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в ходе заседания правительства обратился к Нацбанку страны с просьбой изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на украинских деньгах, сообщает в среду, 2 сентября, портал News24ua.
Известия10:40

Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известия07:21
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Депутат Верховной рады ответил на обвинения Зеленского в свой адрес

Киев, 2 сентября 2020, 16:04 — REGNUM Единственным следом президента Украины Владимира Зеленского в истории Украины станут материалы уголовного дела о госизмене, написал депутат Верховной рады Украины Гео Лерос 2 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM09:04
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В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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