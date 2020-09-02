Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
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Около половины (48%) опрошенных россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году, следует из данных опроса ВЦИОМа. Верный ответ дали 33% участников опроса, еще 6% озвучили другой неправильный вариант.В источнике
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