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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны

Около половины (48%) опрошенных россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году, следует из данных опроса ВЦИОМа. Верный ответ дали 33% участников опроса, еще 6% озвучили другой неправильный вариант.В источнике
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Коммерсантъ

Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны

Коммерсантъ10:04
РИА Новости

Опрос: почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой

РИА Новости09:12
Lenta.ru

Почти половина россиян неверно назвали дату начала Второй мировой войны

Lenta.ru09:57
Газета.Ru

Опрос: менее половины россиян знают год начала Второй мировой войны

Газета.Ru09:43
РБК

Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны

РБК09:35
ТАСС

ВЦИОМ: больше половины россиян неверно определили дату начала Второй мировой войны

ТАСС09:20
Известия

Почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой войны

Известия10:03

В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.рувчера в 10:59
6

Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со спрятанной под экран камерой

Китайская компания ZTE, являющаяся вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в стране, представила свой первый смартфон, фронтальная камера которого спрятана под экраном – Axon 20 5G.
RuNews24.ru05:49
8

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
28

РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»

Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости11:08
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В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
РИА Новости02:16
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