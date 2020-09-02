Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Смотрите также
Захарова заявила об отсутствии фактуры в данных ФРГ о Навальном
В Татарстане расстреляли убившего двух грабителей бизнесмена Деданина
В Москве вооруженный мужчина взял в заложники капитана теплохода
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Суд закончил исследовать доказательства по делу Ефремова
Тренер «Зенита» Семак стал жертвой мошенников
Умерла актриса из фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова
В Ростовской области загорелись около 20 домов
74-летний Петросян покрасовался в плавках на яхте и освоил скутер
РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»
Алла Пугачева не смогла сдержать слез на школьной линейке Гарри и Лизы
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Валентин Гафт отметит 85-летний юбилей в кругу семьи
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет
В ФРГ заявили о наличии у Навального следов вещества группы «Новичок»
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
В Ростовской области загорелись около 20 домов
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Около половины (48%) опрошенных россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году, следует из данных опроса ВЦИОМа. Верный ответ дали 33% участников опроса, еще 6% озвучили другой неправильный вариант.В источнике
Подробнее о событии