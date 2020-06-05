Почти половина россиян (49%) собираются уменьшить расходы на отпуск и досуг, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир».

Почти половина россиян сократит расходы на отпуск

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