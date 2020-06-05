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МИР 24МИР 24Почти половина россиян сократит расходы на отпуск

Почти половина россиян (49%) собираются уменьшить расходы на отпуск и досуг, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир».
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В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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В Москве задержан экс-кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Платошкин. Его доставили в СКР

Сегодня силовики задержали российского дипломата, историка, экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина.
Znak.com 10:24
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Вышел трейлер сериала «Страна Лавкрафта»

Газета.Ru 02:26
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Общество

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Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru вчера в 10:36
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 16:53
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Общество

YouTube начал блокировать гомофобную рекламу поправок в Конституцию

YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея.
Афиша Daily 06:56
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Здоровье

В Хакасии заберут в больницу «легких» больных с коронавирусом

Власти Хакасии по инициативе Роспотребнадзора могут ввести в регионе обязательную госпитализацию пациентов с легкой или бессимптомной формой течения коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 20:07
Кино

В мультсериал «Царевны» добавили мальчиков, чтобы лучше продавать его за рубежом

В популярном мультсериале «Царевны» о пяти юных волшебницах в школе магии в конце мая появились и два главных героя-мальчика – темнокожий Васко и Ван Ли из Китая.
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II группа крови названа самой незащищенной от коронавируса

II группа крови названа учеными самой незащищенной от коронавируса.
Evo-rus.com 06:38
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Общество

Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд

Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
Коммерсантъ 13:28
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Банкова выставила на продажу квартиру «рыжего», в которой он жил ещё до встречи с ней. Видимо, после развода певец оставил это жилье детям.
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Политика

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Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами

В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
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Лучший российский бомбардир сезона-12/13 – из «Мордовии». До 24 лет он хотел быть аудитором

Sports.ru разгоняет большой сериал о РПЛ – на этой неделе вспоминаем сезон-2012/13, лучший в истории по нашей версии.
Sports.ru вчера в 14:42
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
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Экономика

Госдума обсудит идею рассрочки старых долгов для пенсионеров

Рассрочка будет предоставляться по кредитам не больше 1 млн рублей, а максимальным сроком определяются 24 месяца.
Экономика сегодня 09:03
Здоровье

Власти Украины могут усилить карантин

По мнению Степанова, увеличение заболеваемости говорит о том, что украинцы не соблюдают правила, рекомендованные властями и медиками.
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Происшествия

На Алтае подростки избили ребенка и выложили видео в интернет

Российская газета 07:04
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Общество

Минстрой заменил жильё эконом-класса на стандартное жильё

Ранее в России использовался термин «жильё эконом-класса», но ещё в 2016 году власти решили заменить его понятием «стандартное жильё».
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Общество

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Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
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Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 02 июня в 03:48
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Авто

Lada покинула авторынок Евросоюза

Автоновости дня вчера в 07:21
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru вчера в 01:53
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