У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. Еще 29% опрошенных сообщили, что какие-то сбережения были, но их оказалось недостаточно в период кризиса.

с чего всё началось

В среднем же, подсчитали в агентства, сбережений россиян хватило бы на 63 дня в случае потери работы. Если до пандемии (в феврале), согласно опросам НАФИ, только 6% россиян оценивали свое материальное положение словами «едва сводим концы с концами», то во время пандемии (в апреле) их было уже 11%.

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

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