Коронавирус
РБКПочти половина россиян встретили пандемию без сбережений
В среднем же, подсчитали в агентства, сбережений россиян хватило бы на 63 дня в случае потери работы. Если до пандемии (в феврале), согласно опросам НАФИ, только 6% россиян оценивали свое материальное положение словами «едва сводим концы с концами», то во время пандемии (в апреле) их было уже 11%.
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с чего всё началось
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. Еще 29% опрошенных сообщили, что какие-то сбережения были, но их оказалось недостаточно в период кризиса.РБКвчера в 23:00
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Почти половина россиян оказалась без сбережений к началу пандемии коронавируса
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