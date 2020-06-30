Коронавирус

РБКРБКПочти половина россиян встретили пандемию без сбережений

В среднем же, подсчитали в агентства, сбережений россиян хватило бы на 63 дня в случае потери работы. Если до пандемии (в феврале), согласно опросам НАФИ, только 6% россиян оценивали свое материальное положение словами «едва сводим концы с концами», то во время пандемии (в апреле) их было уже 11%.
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с чего всё началось

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. Еще 29% опрошенных сообщили, что какие-то сбережения были, но их оказалось недостаточно в период кризиса.
РБКвчера в 23:00

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Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

Комсомольская правда01:51

Почти у половины россиян не было сбережений перед началом пандемии коронавируса

Коммерсантъ01:49

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

РБКвчера в 23:00

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

Российская газета01:40

Большинству россиян не хватило сбережений на пандемию

Телеканал 360°01:34

Почти половина россиян встретила кризис без сбережений

URA.Ruвчера в 23:52

Почти половина россиян оказалась без сбережений к началу пандемии коронавируса

Московский Комсомолец01:47
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Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
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Футбол

В матче ЦСКА — «Спартак» все решит характер

Ближайшая встреча в Москве — с "Локомотивом", который выиграл два своих матча после рестарта, не пропустив ни одного мяча.
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Общество

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Lenta.ru 00:58
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РБК 28 июня в 15:32
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Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу

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Общество

Постепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020

Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии.
Интересная Россия вчера в 23:41
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Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
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Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
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Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:56
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Общество

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РИА Новости вчера в 23:15
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

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РБК вчера в 09:10
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Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Происшествия

На руднике «Интернациональный» в Якутии произошло возгорание

В Главное управление МЧС России по Якутии поступило сообщение о том, что на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке.
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Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

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Гаджеты

Xiaomi сильно увеличит стоимость флагманов в 2021 году

Китайский производитель смартфонов и других технологичных гаджетов Xiaomi готовится поднять цены на свои флагманы из-за перехода устройств на процессоры нового поколения.
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Согласно проекту федерального бюджета, за четыре года финансирование составит более 44 миллиардов рублей.
АТВмедиа вчера в 02:30
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Яна Рудковская показала своего 18-летнего сына-именинника

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Общество

Индексация пособий для пенсионеров-опекунов возобновится с 1 июля

Российских пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, ожидает увеличение страховой части пенсионного пособия в июле, сообщили в ПФР.
Народные новости вчера в 13:37
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Общество

В ЦИК пригрозили делом трижды проголосовавшей россиянке в Израиле

Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовное наказание.
Профиль вчера в 08:02
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Общество

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
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Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM вчера в 00:35
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Политика

В первом туре выборов президента Польши Дуда набрал 43,5%

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости вчера в 08:20
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Общество

КПРФ обратилась к генпрокурору из-за «надомников» в Раменках

Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил запросы руководству ЦИК и Генпрокуратуры с просьбой провести проверку в отношении территориальной избирательной комиссии столичного района Раменки.
РБК вчера в 14:46
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