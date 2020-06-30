Коронавирус

РБКРБКПочти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. Еще 29% опрошенных сообщили, что какие-то сбережения были, но их оказалось недостаточно в период кризиса.
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У половины россиян не оказалось финансовой подушки безопасности к началу пандемии

Компания00:20

Названа доля встретивших пандемию без сбережений россиян

Lenta.ruвчера в 23:45

Почти половина россиян встретила кризис без сбережений

URA.Ruвчера в 23:52

Более 40% граждан России оказались к началу эпидемии без сбережений

REGNUM00:20

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

РБКвчера в 23:00

5 причин, которые мешают россиянам разбогатеть

Evo-rus.comвчера в 06:14

Треть россиян за время карантина потеряли более половины дохода

Sostav.ruвчера в 06:00
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Футбол

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича

Российская газета вчера в 16:42
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,2K
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
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Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
1,3K
Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР -- постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
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Происшествия

На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах

РИА Новости вчера в 23:25
Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
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Футбол

Главный тренер «Сельты» прокомментировал игру Фёдора Смолова

Ранее ГЛАС сообщал о том, что завершился 24-й тур чемпионата России, и РПЛ представила семёрку лучших голов тура.
ГЛАС.RU вчера в 22:13
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо вчера в 02:36
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Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
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Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
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Происшествия

Таможенный склад загорелся в Санкт-Петербурге

Таможенный склад горит в Санкт-Петербурге, огнем охвачено 2300 кв. метров, пожарные готовятся использовать в тушении авиацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Интерфакс 00:15
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,5K
Здоровье

Десять стационаров в Москве вернулись в обычный режим работы

Десять городских стационаров, перепрофилированных для работы с пациентами с COVID-19, вернулись к обычному режиму работы.
Москва 24 00:27
Фигурное катание

Бетина Попова: терпела издевки партнера с 12 лет

За свою карьеру Бетина Попова выступала в танцах на льду с двумя партнерами: Юрием Власенко и Сергеем Мозговым.
РИА Новости вчера в 09:03
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека

В результате пожара погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 14:34
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Космос

SpaceX выведет на орбиту третий спутник GPS для ВВС США

Газета.Ru вчера в 17:17
Здоровье

Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение

Несмотря на лето, гражданам расслабляться не стоит.
Взгляд-инфо вчера в 05:39
21
Общество

Собчак заявила о сексуальных домогательствах в уральском монастыре

ИА Красная Весна вчера в 16:45
15
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
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Общество

В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК вчера в 21:25
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Экономика

Квартплата вырастет: закон вступает в силу с 1 июля

Наименьший рост тарифов ожидается в Ненецком автономном округе - в пределах 2,4%. Напомним, ранее мы сообщали, в Приморье в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края № 62/2 от 12.12.2019 года с 1 июля в регионе изменятся тарифы на электрическую энергию для населения на 2-е полугодие 2020 года.
ВЕСТИ: Приморье 28 июня в 21:39
Футбол

«Сочи» оштрафует Кокорина за нарушение правил внутреннего распорядка

Нева Спорт вчера в 12:01
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
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