Коронавирус

РБКРБКПочти половина россиян встретили пандемию без сбережений

В среднем же, подсчитали в агентства, сбережений россиян хватило бы на 63 дня в случае потери работы. Если до пандемии (в феврале), согласно опросам НАФИ, только 6% россиян оценивали свое материальное положение словами «едва сводим концы с концами», то во время пандемии (в апреле) их было уже 11%.
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с чего всё началось

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. Еще 29% опрошенных сообщили, что какие-то сбережения были, но их оказалось недостаточно в период кризиса.
РБКвчера в 23:00

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Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

Комсомольская правда01:51

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

РБКвчера в 23:00

Почти половина россиян оказалась без сбережений к началу пандемии коронавируса

Московский Комсомолец01:47

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

Российская газета01:40

Большинству россиян не хватило сбережений на пандемию

Телеканал 360°01:34

Почти половина россиян встретила кризис без сбережений

URA.Ruвчера в 23:52

Почти у половины россиян не было сбережений перед началом пандемии коронавируса

Коммерсантъ01:49
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Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

РБК вчера в 03:14
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
Известия 00:37
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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru вчера в 09:40
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Общество

Постепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020

Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии.
Интересная Россия вчера в 23:41
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Происшествия

Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Политика

Дуда набрал в первом туре выборов президента Польши 43,5%

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.
ТАСС 00:36
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Общество

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Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня

В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru вчера в 16:25
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
RT на русском 01:18
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Наука

Названа опасность редактирования гена эмбрионов человека

ToDay News Ufa вчера в 15:44
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Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
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Известия вчера в 22:24
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Футбол

Азмун вновь нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил регламент российской Премьер-Лиги по возобновлению сезона.
Soccer.ru вчера в 18:52
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Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны

Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
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Общество

В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
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В ЦИК пригрозили делом трижды проголосовавшей россиянке в Израиле

Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовное наказание.
Профиль вчера в 08:02
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
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Происшествия

109 случаев коронавируса выявили за сутки в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки выявили 109 новых случаев коронавируса, выписали 104 человека, скончались еще три пациента.
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Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
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NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider вошли в июльскую подборку PS Plus

Компания Sony представила подборку игр, которые будут доступны в июле для подписчиков сервиса PlayStation Plus.
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Общество

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Жена Бибера восхитила своих фанатов фотографией в купальнике

Жена известного канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер выложила в свой Instagram-аккаунт откровенное фото в купальнике.
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