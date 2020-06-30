Коронавирус
РБКПочти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. Еще 29% опрошенных сообщили, что какие-то сбережения были, но их оказалось недостаточно в период кризиса.
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Общество
Мишустин выделил банкам 22,5 млрд рублей на льготные автокредиты
Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, в целом на реализацию программы правительство выделило 22,5 млрд рублей.
Финансовая газета вчера в 05:27
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Финансы
Сбербанк продлил бесплатное пополнение своих карт с карт других банков
Комиссия за пополнение карт Сбербанка с карт других банков пока возвращаться не будет, сообщили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ вчера в 21:56
Футбол
Евсеев пояснил, почему категорически не согласен со своим мнением
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев пояснил свою парадоксальную фразу «У меня есть свое мнение, но я категорически с ним не согласен», сказанную в интервью перед игрой со «Спартаком».
Свободная Пресса вчера в 23:52
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс вчера в 01:14
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили 28 июня в 23:15
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия вчера в 21:15
Общество
Вооруженная семейная пара защитила жилье от протестующих в Сент-Луисе
Вооруженная семейная пара защитила жилье от толпы протестующих в Сент-Луисе, информирует Disclose.tv в своем Twitter-аккаунте.
Вечерняя Москва вчера в 15:52
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Здоровье
Почти 30 человек заболели коронавирусом за сутки на Сахалине
Итого на 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания, 332 человека выписаны с выздоровлением, 459 пациентов проходят лечение.
АСТВ вчера в 07:07
Общество
Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой
Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов раскрыл в беседе с ТАСС связь между риском заражения коронавирусом и генетикой человека.
Lenta.ru вчера в 23:06
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Популярный музыкант, шоумен и немного актёр Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI.
Российская газета вчера в 17:19
Армия и оружие
Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами»
Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавшими себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.
Утро.ru вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель показала стройную фигуру в старом платье
После громкого развода с экс-супругом Саймоном Конекки популярная певица Адель похудела на 45 килограммов.
Слово и Дело 28 июня в 12:23
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Экономика
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости вчера в 08:20
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:02
Здоровье
Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение
Несмотря на лето, гражданам расслабляться не стоит.
Взгляд-инфо вчера в 05:39
Футбол
Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском 28 июня в 07:39
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Сообщается также, что в настоящий момент сброс воды прекращен.
Российская газета 28 июня в 06:22
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
Футбол
«Спартак» является фаворитом в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА
В рамках 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своём стадионе примет «Спартак».
Metaratings вчера в 08:01
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
Экономика
ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости вчера в 12:08
Экономика
В Алтайском крае упали зарплаты за нерабочий апрель
В целом среднемесячная заработная плата за январь-апрель 2020 года выросла на 7,8% в сравнении с таким же периодом прошлого года В Алтайском крае снизилась средняя зарплата за апрель 2020 года по сравнению с мартом на 1,6% и составила 28 513 рублей.
Толк вчера в 22:41