У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. Еще 29% опрошенных сообщили, что какие-то сбережения были, но их оказалось недостаточно в период кризиса.

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

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