Политика

Lenta.ruLenta.ruПочти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола

Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
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Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола

Lenta.ru08:27

Почти половина граждан назвала Украину стоящей на грани развала

РБК10:39

Около 50% жителей Украины уверены, что страна разваливается

Московский Комсомолец10:12

Почти 50% украинцев считают, что страна разваливается, показал опрос

РИА Новости09:53

Опрос показал отношение украинцев к националистам

RT на русском08:34

Опрос: Почти половина украинцев хорошо относится к русскому языку

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Почти половина украинцев боятся развала страны

НТВ06:18
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ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд

ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд.
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«Енисей» объявил о назначении Тарханова главным тренером

Спорт-Экспресс 05:57
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

Lenta.ru вчера в 10:43
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 07:24
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Футбол

«Локомотив» интересуется вратарем «Краснодара» Адамовым

«Локомотив» заинтересован в приобретении голкипера «Краснодара» и молодёжной сборной России Дениса Адамова.
Metaratings 08:44
Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Игры

FMV-триллер Death Come True выходит 25 июня

Триллер с участием живых актёров Death Come True появится 25 июня на Nintendo Switch, iOS и Android.
Игромания.ру 09:04
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Общество

Генпрокуратура: просадка грунта стала причиной аварии в Норильске

Коммерсантъ 10:03
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Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
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Общество

Суд установил надзор за Варварой Карауловой

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:56
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
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Политика

Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России

Президент России Владимир Путин заявил, что макроэкономику удается сохранить в рабочем состоянии, по его словам, инфляция держится в рамках заявленных параметров, безработица хоть и подросла, но не так драматично, как в других странах.
РИА Новости 11:05
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
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Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Происшествия

В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

REGNUM вчера в 17:50
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Гаджеты

Перенос выхода iPhone 12 от Apple подтвердили

Перенос выхода долгожданного iPhone 12 от компании Apple подтвердили источники.
Evo-rus.com 10:19
Общество

Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом

РИА Новости 08:44
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Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
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Интернет

Поисковой системе Google грозит антимонопольное расследование

По словам главного исполнительного директора DuckDuckGo (поисковой системы, конкурирующей с Google), его компания общалась с госрегуляторами и Министерством юстиции США и выяснила, что представители власти заинтересованы в том, чтобы Google предлагал пользователям альтернативы своей поисковой системе на устройствах Android и в веб-браузере Google Chrome.
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Футбол

Фанаты «Спартака» устроили перфоманс в Тарасовке

Евро-футбол.ру 07:35
Здоровье

Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках

Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
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Политика

В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД

Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
Lenta.ru вчера в 09:04
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Музыка

Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Московский концерт американской рок-группы Aerosmith, который должен был состояться 30 июля в рамках европейского турне, перенесен на 29 мая 2021 года из-за коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу, 5 июня, в компании SAV Entertainment, которая организовывает шоу.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье

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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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