Политика
Lenta.ruПочти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола
Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
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Финансы
ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд
ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд.
Интерфакс 08:46
Футбол
«Енисей» объявил о назначении Тарханова главным тренером
Спорт-Экспресс 05:57
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
Lenta.ru вчера в 10:43
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 15 июня
Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае продлил режим самоизоляции до 15 июня.
Пермский интернет-журнал Звезда 07:24
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Футбол
«Локомотив» интересуется вратарем «Краснодара» Адамовым
«Локомотив» заинтересован в приобретении голкипера «Краснодара» и молодёжной сборной России Дениса Адамова.
Metaratings 08:44
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Игры
FMV-триллер Death Come True выходит 25 июня
Триллер с участием живых актёров Death Come True появится 25 июня на Nintendo Switch, iOS и Android.
Игромания.ру 09:04
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
Суд установил надзор за Варварой Карауловой
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:56
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Политика
Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России
Президент России Владимир Путин заявил, что макроэкономику удается сохранить в рабочем состоянии, по его словам, инфляция держится в рамках заявленных параметров, безработица хоть и подросла, но не так драматично, как в других странах.
РИА Новости 11:05
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Гаджеты
Перенос выхода iPhone 12 от Apple подтвердили
Перенос выхода долгожданного iPhone 12 от компании Apple подтвердили источники.
Evo-rus.com 10:19
Общество
Депутат Госдумы Ионин заразился коронавирусом
РИА Новости 08:44
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Интернет
Поисковой системе Google грозит антимонопольное расследование
По словам главного исполнительного директора DuckDuckGo (поисковой системы, конкурирующей с Google), его компания общалась с госрегуляторами и Министерством юстиции США и выяснила, что представители власти заинтересованы в том, чтобы Google предлагал пользователям альтернативы своей поисковой системе на устройствах Android и в веб-браузере Google Chrome.
Pravda.Ru 11:10
Футбол
Фанаты «Спартака» устроили перфоманс в Тарасовке
Евро-футбол.ру 07:35
Здоровье
Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках
Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД
Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в тексте документа.
Lenta.ru вчера в 09:04
Музыка
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Московский концерт американской рок-группы Aerosmith, который должен был состояться 30 июля в рамках европейского турне, перенесен на 29 мая 2021 года из-за коронавирусной инфекции, сообщили в пятницу, 5 июня, в компании SAV Entertainment, которая организовывает шоу.
Известия 10:41
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05