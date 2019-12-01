Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.

с чего всё началось

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд по барам и улицам города Санкт-Петербург, 1 декабря. В Санкт-Петербурге полицейские задержали около 200 болельщиков московского ФК «Спартак» за мелкое хулиганство.

Около 200 фанатов «Спартака» задержали в Петербурге

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