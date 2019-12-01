Футбол

Регион onlineРегион onlineОколо 200 фанатов «Спартака» задержали в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов провели рейд по барам и улицам города Санкт-Петербург, 1 декабря. В Санкт-Петербурге полицейские задержали около 200 болельщиков московского ФК «Спартак» за мелкое хулиганство.
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с чего всё началось

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.
Фонтанка.Рувчера в 04:41

Подробнее о событии

Сколько же всего странного происходило вокруг матча «Зенит» – «Спартак»

Бомбардир.рувчера в 13:19

Болельщиков «Спартака» скрутили в Питере: массовые задержания и активное участие Центра «Э»

Sports.ruвчера в 12:41

Фонтанка: В Петербурге задержали 81 болельщика «Спартака»

Sport.ruвчера в 05:30

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новостивчера в 05:05

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Фонтанка.Рувчера в 04:41

В Петербурге арестовывают фанатов «Спартака», репортаж Дмитрия Егорова

Чемпионатвчера в 08:55

«Зенит» — «Спартак»: задержания фанатов, live матча

Спорт-Экспрессвчера в 08:40
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Происшествия

Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
РБК 10:44
Экономика

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости 02:11
Происшествия

В Оренбурге обрушился автомобильный мост

На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
BFM.ru 10:59
Происшествия

Двое мужчин избили московскую школьницу ради дорогой сумки

Мать 16-летней девочки обратилась в полицию 1 декабря и заявила, что двое неизвестных мужчин напали на ребенка в подземном переходе на улице Зацепский Вал.
Lenta.ru 10:52
Политика

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.
Lenta.ru 10:33
Происшествия

На Украине кот задушил младенца в коляске

В Винницкой области Украины домашний кот задушил 9-месячную девочку, оставленную без присмотра взрослых.
Известия 09:14
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Финансы

ЦБ назвал основные риски для экономики России

Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Ведомости 08:25
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Экономика

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
РБК 10:30
Музыка

Егор Крид сломал палец на съёмках клипа

Life.ru 06:58
Политика

Захарова прокомментировала готовность Киева принять «пару областей»

Газета.Ru 06:28
Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

Популярная механика 03:55
Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
Политика

Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге

Китай ввел санкции против США в ответ на принятие американскими властями законов по ситуации в Гонконге.
Ведомости 02:59
Армия и оружие

В Сербию прилетели четыре российских Ми-35М

На военный аэродром Батайница под Белградом прибыли четыре российских вертолета, пишут СМИ.
Взгляд.ру 09:41
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве появятся сугробы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, в каких регионах уже есть снежный покров и когда сугробы появятся в Москве.
Газета.Ru 11:20
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru 09:57
Гаджеты

Sony готовит похожий на iPhone SE смартфон

Японская компания Sony намерена в скором времени выпустить новый смартфон линейки Xperia, достоинством которого станет схожесть с моделью Apple iPhone SE.
Rusargument 03:40
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Наука

Мертвые коралловые рифы оживили при помощи фонограммы

Ученые из Великобритании и Австралии придумали оригинальный способ спасти мертвые коралловые рифы.
МИР 24 08:53
Технологии

Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий

Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Вести.Ru 09:31
Здоровье

Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи

Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Evo-rus.com 00:43
Происшествия

Погибший в стрельбе в центре Киева ребенок оказался сыном депутата

РЕН ТВ вчера в 13:39
Культура

Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон

Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Культуромания 07:56
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
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