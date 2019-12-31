Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПочти сто россиян стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло почти 29 миллионов билетов. Общая сумма выигрышей превысила 3,5 миллиарда рублей. Ранее стало известно, что первый лотерейный миллиардер появился в России по итогам новогоднего тиража «Русского лото».
Читать в источнике
Комментировать113

Подробнее о событии

Почти 100 россиян выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее

RT на русском02:07

Почти 100 человек выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее России

Газета.Ru02:20

Почти 100 человек стали миллионерами по итогам лотереи в России

Известия02:19

После новогодней лотереи 99 россиян стали миллионерами. Среди счастливчиков есть уральцы

URA.Ru02:09

Новогодняя лотерея принесла по 1 млн 99 жителям России

Телеканал 360°03:55

В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

РИА Новости01:32

В Хабаровском крае появился 1 миллионер по итогам новогоднего тиража «Русского лото»

PROkhab.ruвчера в 19:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 06:56
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 31.12.19 в 07:18
Футбол

«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

Lenta.ru 16:49
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 16:30
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Известия вчера в 03:38
Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru 13:46
Политика

На Украине назначили руководителя по расследованиям дел «евромайдана»

Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".
РИА Новости 13:46
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 16:31
Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

RT на русском 11:08
Происшествия

Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

РИА Новости 15:50
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере 19-летнего футболиста «Аталанты»

В нынешнем сезоне Кулусевски выступал на правах аренды за «Парму», в составе которой отыграл 17 матчей в Серии А, записав в свой актив четыре гола и семь результативных передач.
RT на русском 16:13
Спорт

Александр Большунов: В ожидании Клэбо проплакал три часа

Четырехкратный призер Олимпийских игр Александр Большунов заявил, что норвежец Йоханнес Клэбо проигнорировал его приглашение выпить водки на Новый год.
Советский спорт 06:01
Футбол

Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА

Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:24
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Наука

Рыбная диета не спасла древних инуитов от атеросклероза

Актуальные Новости 30.12.19 в 19:00
Происшествия

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости 12:15
Футбол

Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»

По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Спорт БИЗНЕС Online 13:42
Политика

Власти США ввели санкции в отношении главы минобороны Кубы

Госсекретарь США Майп Помпео рассказал о введении властями страны санкций в отношении министра революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. об это сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:15
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 05:53
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК 13:32
Энергетика

России хватит нефти на 30 лет рентабельной добычи

Совершенствование методов разработки месторождений сделает перспективными и те залежи, которые сейчас не представляют интереса для экономики страны, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.
Ридус 12:50
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Авто

Subaru повышает российские цены на автомобили

Автоновости дня 30.12.19 в 01:57
Авто

Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Газета.Ru вчера в 11:42
Кино

Вышел трейлер второй части «Тихого места»

Как писал NEWS.ru, ранее медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи.
News.ru вчера в 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное