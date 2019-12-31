Всего в новогоднем розыгрыше выиграло почти 29 миллионов билетов. Общая сумма выигрышей превысила 3,5 миллиарда рублей. Ранее стало известно, что первый лотерейный миллиардер появился в России по итогам новогоднего тиража «Русского лото».

Почти сто россиян стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

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