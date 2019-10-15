Общество
Эхо МосквыПочти треть населения России участвует в теневом рынке труда
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Общество
Из-за пенсионной реформы в МВД убавилось сотрудников
Издание приводит оценку ситуации Счётной палатой: увольнения во многих случаях связаны с опасениями сотрудников полиции, что им повысят пенсионный возраст, стаж выслуги лет для получения права выхода на пенсию вырастет.
REGNUM 22:13
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец 04:26
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд по делу о наркотиках
Сегодня, 15 октября, в Москве должно было пройти судебное заседание по делу Бочкаревой.
Bimru.ru 06:34
Авто
Составлен рейтинг самых распространенных люксовых автомобилей в РФ
Автоновости дня 02:43
Кино
Энг Ли: «В фильмах есть смысл. В жизни нет»
В российских кинотеатрах вышел фантастический боевик "Гемини", созданный в экспериментальном формате – 120 кадров в секунду (вместо привычных 24).
Газета Metro 13 октября в 10:47
Армия и оружие
В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны
По словам заместителя генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, которая курирует вопросы разоружения, риск начала ядерной войны продолжает увеличиваться.
Московский Комсомолец 18:04
Политика
Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35
Коммерсантъ 20:49
Авто
Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара
Компания Mazda опубликовала видеотизер, дающий представление об интерьере ее первого серийного электрокара.
AutoNews 07:20
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня 05:21
Здоровье
Детская больница в Бурятии получила уникальный для России томограф
Восток-Телеинформ 05:29
Происшествия
Раскрыта неожиданная опасность дверных глазков
Японец увидел ее на железнодорожной станции, влюбился, проследовал за ней до дома, выяснил, в какой именно квартире живет «жертва», и начал периодически наблюдать за ее жизнью через дверной глазок.
Lenta.ru 02:23
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Pravda.Ru 05:08
Здоровье
Как распознать приближение инсульта, рассказали медики
Медики предупреждают, что одной причины развития инсульта нет, но есть факторы риска, среди которых – сахарный диабет, курение, лишний вес, наследственность и гипертония.
Волгоградская правда 22:03
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
RT на русском 11:51
Здоровье
Медики перечислили пять «едва заметных» признаков рака кишечника
Симптомы рака кишечника могут быть практически незаметными и не обязательно заставляют пациентов чувствовать себя плохо, утверждают специалисты из Национального центра здравоохранения Великобритании.
Суть событий 07:59
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Марс и Луну
ФедералПресс 18:43
Общество
Прощание с космонавтом Алексеем Леоновым началось в Мытищах
Похороны космонавта Алексея Леонова проходят 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Известия 04:28
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Газета DAILY вчера в 14:14
Культура
Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против своей коллеги Полины Гагариной.
Народные новости 12:24
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 05:17
Армия и оружие
Канада приостановила поставки вооружения Турции из-за операции в Сирии
Канада временно приостановила поставки вооружения в Турцию в связи с проводимой ею операцией на севере Сирии.
РБК 21:54
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Общество
Запуск криптовалютного проекта Павла Дурова могут отложить на год
Красная весна 17:24