Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыПочти треть населения России участвует в теневом рынке труда

Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.
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Треть россиян трудятся в «тени». И считают это справедливым

Комсомольская правда07:55

Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда

Эхо Москвы07:32

Исследование: почти треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

ТАСС05:03

Треть России работает на «теневом» рынке

Вести.Ru05:30

РАНХиГС: треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

News.ru05:23

В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

РИА Новости05:16

Ученые заявили о тревожном росте лояльности россиян к теневым доходам

РБК06:55
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Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
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Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
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Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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