Общество
Эхо МосквыПочти треть населения России участвует в теневом рынке труда
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Политика
Трамп сообщил о предстоящем визите Пенса и Помпео в Турцию
Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду, 16 октября, отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии, сообщил президент США Дональд.
Коммерсантъ 18:45
Происшествия
В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу
Полиция возбудило дело в отношении учительницы московской коррекционной школы, которая била учеников, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Газета.Ru 17:23
Футбол
Чалов помог сборной России разгромить Эстонию в Пярну
Во вторник, 15-го октября, молодёжная сборная России совершила вояж в Пярну, где провела поединок четвёртого тура отбора на Евро-2021 со сверстниками из Эстонии.
Sport.ru 14:28
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Алексей Панин рассказал о чувствах к бывшей супруге
Известный российский актер Алексей Панин открыто рассказал своим верным почитателям о чувствах, которые испытывает к бывшей возлюбленной Людмиле.
ГлобалМСК.ру вчера в 14:44
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 11:39
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Здоровье
Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах
Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
РЕН ТВ 17:09
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Политика
Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.
Lenta.ru 18:18
Политика
Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам
Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.
Газета.Ru 17:59
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
Наука
В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц
SciencePop 01:20
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
Москва 24 04:27
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R 06:08
Футбол
Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду
Спорт-Экспресс 04:43
Армия и оружие
Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию в Сирии
Главы Минобороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Rambler News Service 15:17
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Российская газета 15:20
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
РИА Новости 07:32
Политика
Киев потребовал отказа Донбасса от рублевой зоны
Во время встречи контактной группы в Минске представители Киева подняли вопрос о рублевой зоне в Донбассе.
Известия 13:41
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru 12:55
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Экономика
Минск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти
Белоруссия из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд.
ТАСС 09:10
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что у прославленного артиста балета растет 19-летний внебрачный сын.
WMJ.ru вчера в 17:59
Кино
Натали Портман станет Тором в новой трилогии Marvel
Американская актриса Натали Портман сыграет Тора в фильме «Тор: Любовь и гром» вселенной Marvel.
News.ru 09:25