Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыПочти треть населения России участвует в теневом рынке труда

Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.
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Треть россиян трудятся в «тени». И считают это справедливым

Комсомольская правда07:55

Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда

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Исследование: почти треть россиян участвует в «теневом» рынке труда

ТАСС05:03

Треть России работает на «теневом» рынке

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News.ru05:23

В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике

РИА Новости05:16

Ученые заявили о тревожном росте лояльности россиян к теневым доходам

РБК06:55
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Армия и оружие

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Трамп сообщил о предстоящем визите Пенса и Помпео в Турцию

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду, 16 октября, отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии, сообщил президент США Дональд.
Коммерсантъ 18:45
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Газета.Ru 17:23
Футбол

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Во вторник, 15-го октября, молодёжная сборная России совершила вояж в Пярну, где провела поединок четвёртого тура отбора на Евро-2021 со сверстниками из Эстонии.
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Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
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Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

РБК 07:16
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Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
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Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Политика

Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.
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Газета.Ru 17:59
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Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
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Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
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За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
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Главы Минобороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба российского ведомства.
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Дробыш и Лещенко оценили исполнение гимна РФ саудовским оркестром

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В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

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Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Киев потребовал отказа Донбасса от рублевой зоны

Во время встречи контактной группы в Минске представители Киева подняли вопрос о рублевой зоне в Донбассе.
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В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

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Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

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Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
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Натали Портман станет Тором в новой трилогии Marvel

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