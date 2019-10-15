Общество
Эхо МосквыПочти треть населения России участвует в теневом рынке труда
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Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве продававшей автомобиль девушки
RT на русском вчера в 14:45
Политика
Виктор Золотов усиливает внутреннюю безопасность
Если поправки будут одобрены Госдумой, то директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов будет сам определять «порядок, сроки и случаи проведения» проверок.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Здоровье
В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди
REGNUM вчера в 14:00
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Космос
SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников
Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.
РЕН ТВ вчера в 16:32
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Происшествия
Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 60 человек
Число погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 66 человек, еще 15 числится пропавшими без вести.
Коммерсантъ вчера в 00:40
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Происшествия
В Челябинской области погиб российский бизнесмен
Основатель кондитерской компании «Руслада» Алишах Сулейманов погиб в ДТП на территории Пластовского района.
URA.Ru 01:09
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
РБК вчера в 15:02
Происшествия
В гараже в Оренбурге нашли более 4 тысяч редких черепах
Полиция обнаружила в одном из гаражей в Оренбурге более 4 тысяч редких черепах, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru вчера в 23:19
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Анна Курникова взяла фамилию Энрике Иглесиаса
Подписчики инстаграм-странички Анны Курниковой заметили, что фамилия теннисистки стала двойной: к своей она добавила фамилию Энрике Иглесиаса и стала Курникова-Иглесиас.
Sunmag.me вчера в 11:12
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-«пустышки»
Доктор Мясников назвал продукты, вызывающие рак Главврач посоветовал собирать информацию о препаратах, которые назначает врач и не стесняться задавать вопросы медработникам, в том числе по поводу того, доказана эффективность лекарства или нет.
Московский Комсомолец вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Сафронов заявил о «больших проблемах с лицом» у Ротару из-за пластики
Известный художник Никас Сафронов заявил о "больших проблемах" с лицом певицы Софии Ротару.
Экономика сегодня вчера в 06:48
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность
Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Газета.Ru 14 октября в 13:52
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU 14 октября в 06:46
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
РБК вчера в 02:00
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru 14 октября в 13:41
Технологии
Эксперты назвали способ ускорить работу смартфона
Регулярное удаление ненужных фото специалист назвал бесплатным, быстрым и простым способом сохранить высокую работоспособность устройства.
Известия 00:42
Общество
В Пакистане принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке
Герцог и герцогиня Кембриджские, находящиеся с визитом в Пакистане, прибыли на один из приемов в столице страны Исламабаде на моторикше.
Известия 01:10
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
RT на русском вчера в 21:59