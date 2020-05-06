Экономика

Zaim.comZaim.comПочти треть должников по кредитам заявила о потере работы

В апреле 2020 года доля доля заемщиков, объясняющих невозможность платить по кредиту потерей работы, выросла до 30%. В апреле прошлого года этот показатель составлял 18%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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с чего всё началось

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
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