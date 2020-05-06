Экономика
Газета.RuПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов.
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с чего всё началось
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.РБК00:00
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Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
BFM.ru вчера в 05:43
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Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Экономика
Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам
Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
REGNUM вчера в 17:55
Общество
Автор карантина в Великобритании нарушил свои же правила и уволился
06.05.2020 Из научного совета при правительстве Великобритании уволился ведущий медицинский эксперт, эпидемиолог и математик Имперского колледжа Нил Фергюсон, сообщает The Daily Telegraph.
Портал Поиск 03:42
Футбол
Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»
Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.
Чемпионат вчера в 13:17
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился семимесячный ребенок
COVID-19 обнаружен у четверых детей - семимесячного, 6 и 11 лет в Сочи и двенадцатилетнего ребенка в Кавказском районе.
Российская газета 03:06
Здоровье
350 медиков отказались работать в Калининградской области
В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом.
РЕН ТВ 04 мая в 12:50
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Общество
В России выявили больше 10 тысяч новых случаев коронавируса
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 82 регионах. Больше половины из них приходится на Москву — 5 тыс. 858.
Gazeta.SPb 03:49
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
Общество
Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»
Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
Общество
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа.
Известия 03:35
Происшествия
В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:47
Политика
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Политика
Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР
В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
Экономика
Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
ВЭБ и Ротенберг получат в совместном предприятии по 43%, рассказывали источники РБК в январе 2020 года.
РБК вчера в 23:01
Политика
Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений
Поручения кабмину К 5 мая президент поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета внести рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики после майских праздников из режимов санитарных ограничений.
РИА Новости вчера в 17:18
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Lenta.ru 01:10
Общество
В России запретили «наливайки» в жилых домах
С 5 мая в России вступает в силу закон о запрете на продажу алкогольной продукции в помещениях многоквартирных домов.
В курсе.ру вчера в 05:59
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить
Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
Экономика
Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА
Коммерсантъ 03:49
Здоровье
За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек
Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45