Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.

с чего всё началось

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов.

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

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