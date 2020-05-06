Экономика
Газета.RuПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов.
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с чего всё началось
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.РБК00:00
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Общество
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Общество
ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Происшествия
Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Татарстане
Во вторник, 5 мая мужчина скончался. Общее число умерших от коронавируса в Татарстане выросло до 4 человек.
Kursk.com 04:17
Общество
В России за сутки вновь выявили более 10 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:17
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Утяшева показала подросшую дочку в честь ее 5-летия
Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку Софию с днем рождения. Сегодня малышке исполнилось пять лет.
7Дней.ру вчера в 15:00
Общество
Академик РАН объяснил специфику распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавирусной инфекции в России развивается по отдельному, третьему, сценарию, который отличается от развития болезни в Италии и Китае.
Известия 01:07
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
Финансы
Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году в размере около 4% ВВП
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, при этом доходов будет приблизительно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
RT на русском вчера в 20:42
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Авто
ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»
Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня 01:06
Общество
В Тюменской области обновлен рекорд заболеваемости COVID-19
За последние сутки в Тюменской области выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусом.
URA.Ru 03:50
Здоровье
Главврач областного психоневрологического диспансера будет уволен
Как сообщил Юрий Шуршуков, с завтрашнего дня главный врач психоневрологической больницы будет снят со своей должности Такие люди, которые при нехватке средств ничего не делают, должны быть уволены.
ГТРК Липецк вчера в 07:39
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04
Происшествия
В Челябинске нашли незаконные бюджетные траты на здание к саммиту ШОС
Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что при строительстве вспомогательного здания для оперного театра были допущены нарушения бюджетного законодательства.
Эхо Москвы в Челябинске 04:11
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Общество
Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом
По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Общество
«Севкабель» переносит производство на Кировский завод
До конца текущего года завод переедет и разместится на территории индустриального кластера, развиваемого Кировским заводом возле одноименной станции метро.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:13
Здоровье
Открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса
Врачами открыт новый аномальный смертельный симптом коронавируса.
Evo-rus.com 02:52
Политика
Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России
США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Армия и оружие
«Российские „Гуантанамо“»: белорусы требуют выгнать российских военных с территории страны
Белоруссия продолжает антироссийскую пропаганду, требуя выгнать с территории страны всех находящихся здесь российских военных и закрыть доступ России к двум военным объектам – РЛС «Волга» и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ, называя из «российскими Гуантанамо», по аналогии с американскими военными базами-тюрьмами на Кубе.
Avia.pro 03:10
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос 04 мая в 07:52