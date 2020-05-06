Экономика

Газета.RuГазета.RuПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов.
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с чего всё началось

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
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