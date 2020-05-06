Экономика
Газета.RuПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов.
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с чего всё началось
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.РБК00:00
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Общество
Польша приступила к строительству нового газопровода Baltic Pipe
МонаВиста 04 мая в 13:21
Гаджеты
Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты
Новая технология позволит при помощи смартфона или другого устройства с поддержкой NFC восполнять запас энергии небольших гаджетов.
3DNews 05:49
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Экономика
Еврокомиссия: ЕС вступил в глубочайшую рецессию
Речь идёт о глубочайшей рецессии в истории Евросоюза, подчеркнул он.
REGNUM 05:38
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета вчера в 00:04
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
Илон Маск назвал шестого ребенка в честь боевого самолета
Шестой ребенок Илона Маска получил странное имя X-A-12. Об этом сообщила мать мальчика и подруга основателя SpaceX поп-певица Граймз.
Российская газета 04:47
Авто
Рассекречен интерьер нового Haval H5
Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru вчера в 14:30
Киберспорт
World of Warcraft: Shadowlands выйдет в IV квартале 2020 года
Президент Blizzard Entertainment Дж. Аллен Брэк заявил, что сотрудники компании адаптировались к удалённой работе, поэтому разработка World of Warcraft: Shadowlands идёт по плану.
Чемпионат 05:18
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Здоровье
В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом
Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
Край справедливости 03:45
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru вчера в 03:11
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 02:36
Политика
Минюст Латвии назвал страну донором денег в годы СССР
В годы СССР Латвия перечисляла 48% своих доходов в общий бюджет Советского Союза, заявил глава минюста страны Янис Борданс, рассказывая о комиссии по расчетам потерь от оккупации.
Газета.Ru 02:57
Авто
Прототип мощного Hyundai i20 N замечен на трассе Нюрбургринг
На «Северной петле» Нюрбургринга автолюбители запечатлели производительную новинку южнокорейской компании Hyundai i20 N, оснащенную четырехцилиндровым турбодвигателем.
Car.ru 01:02
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 04 мая в 07:16
Общество
Обладательница одних из самых больших губ в мире увеличила их снова
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова, обладательница одних из самых больших губ в мире, увеличила их снова.
Рамблер 05:09
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве
По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами возможны дождь и гроза, порывы ветра могут достигать 16 – 21 м / с. Росгидрометцентр сообщает, что сегодня в Москве воздух прогреется до 20 – 22°С.
Коммерсантъ вчера в 07:55
Общество
В Воронежской области введут масочный режим
Власти Воронежской области введут в регионе масочный режим из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду областное правительство.
РИА Новости 05:42
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Путешествия
Спрогнозированы сроки возобновления рейсов между Россией и Турцией
Прогнозируется, что изначально в кратчайшие сроки авиасообщение будет возобновлено с теми странами, которые обеспечивают максимальный поток туристов — с Россией и Германией.
Lenta.ru 02:29
Политика
Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
Футбол
Возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая
Ожидалось, что сезон возобновится 15 мая. По последним данным, в мире зарегистрировано 3 740 583 случая заражения коронавирусом.
ODDS.ru 05:32
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:16
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи
Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53