Экономика

Газета.RuГазета.RuПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов.
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с чего всё началось

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
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Треть должников по кредитам заявили, что не платят из-за потери работы

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Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
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Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
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Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

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Политика

В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
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Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
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Здоровье

За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек

Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
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Общество

Академик РАН назвал необычным сценарий эпидемии коронавируса в России

Сценарий эпидемии новой коронавирусной инфекции в России является необычным и непохожим ни на китайский, ни на итальянский вариант развития событий, заявил в беседе с НСН руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
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Политика

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в четверг приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Общество

Автор карантина в Великобритании нарушил свои же правила и уволился

06.05.2020 Из научного совета при правительстве Великобритании уволился ведущий медицинский эксперт, эпидемиолог и математик Имперского колледжа Нил Фергюсон, сообщает The Daily Telegraph.
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Здоровье

В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом

Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
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В Москве провели миллион тестов на коронавирус

Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Политика

Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне

Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
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В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора

Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
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В Крыму подросток погиб от падения с 30-метровой скалы

Российская газета 03:56
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Общество

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом

Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
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Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
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Общество

Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком

Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
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Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина

Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
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Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку

В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
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Нарушение самоизоляции в Крыму в майские праздники приведёт к росту числа заболеваний коронавирусной инфекцией.
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С января по март текущего года реализация новых автомобилей Lada, укомплектованных автоматической трансмиссией, выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достигла отметки 8 165 экземпляров.
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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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Пять человек пострадали при столкновении двух машин в Ленобласти

Как сообщили журналистам в УГИБДД по Петербургу и области, пострадали пять человек.
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В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Оперативный штаб.
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Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
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Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
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Общество

Количество заражений коронавирусом в Ростовской области выросло на 77%

85 новых случаев заражений коронавирусом выявили в Ростовской области за последние сутки, сообщила администрация региона 4 мая на официальном сайте.
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Huawei анонсировала смартфоны Y6p и Y5p

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