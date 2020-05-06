Экономика
Газета.RuПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов.
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с чего всё началось
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.РБК00:00
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Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Здоровье
За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек
Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45
Общество
Академик РАН назвал необычным сценарий эпидемии коронавируса в России
Сценарий эпидемии новой коронавирусной инфекции в России является необычным и непохожим ни на китайский, ни на итальянский вариант развития событий, заявил в беседе с НСН руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Rambler News Service 04:46
Политика
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в четверг приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
РИА Новости 03:44
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Общество
Автор карантина в Великобритании нарушил свои же правила и уволился
06.05.2020 Из научного совета при правительстве Великобритании уволился ведущий медицинский эксперт, эпидемиолог и математик Имперского колледжа Нил Фергюсон, сообщает The Daily Telegraph.
Портал Поиск 03:42
Здоровье
В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом
Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
Край справедливости 03:45
Общество
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Политика
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Общество
В РФ разработана дорожная карта по внедрению раздельного сбора мусора
Москва, 6 мая 2020, 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды.
REGNUM 03:05
Происшествия
В Крыму подросток погиб от падения с 30-метровой скалы
Российская газета 03:56
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
Общество
Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку
В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru вчера в 04:28
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте числа случаев коронавируса в Крыму
Нарушение самоизоляции в Крыму в майские праздники приведёт к росту числа заболеваний коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:49
Авто
Продажи LADA с автоматической трансмиссией увеличились
С января по март текущего года реализация новых автомобилей Lada, укомплектованных автоматической трансмиссией, выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достигла отметки 8 165 экземпляров.
Новые автомобили 02:58
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении двух машин в Ленобласти
Как сообщили журналистам в УГИБДД по Петербургу и области, пострадали пять человек.
ТАСС 05:17
Общество
В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Оперативный штаб.
Эхо Москвы 03:35
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Общество
Количество заражений коронавирусом в Ростовской области выросло на 77%
85 новых случаев заражений коронавирусом выявили в Ростовской области за последние сутки, сообщила администрация региона 4 мая на официальном сайте.
ИА Красная Весна 04 мая в 04:47
Гаджеты
Huawei анонсировала смартфоны Y6p и Y5p
Anonsens 02:29