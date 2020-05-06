Экономика
Газета.RuПочти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств. Растет и доля тех, кто в качестве причины указывает падение доходов.
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с чего всё началось
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.РБКвчера в 00:00
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В России почти треть жителей страны не может платить по кредитам из-за потери работы
Эхо Москвывчера в 03:04
Коллекторы отмечают ухудшение платежной дисциплины заемщиков из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 01:48
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Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
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Общество
В Москве снизилось число госпитализаций с коронавирусом
За последние сутки в Москве число госпитализаций оказалось ниже количества выписанных пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:37
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Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
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Газета.Ru 02:42
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Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
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Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Политика
Путин изучит рекомендации по смягчению режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, проведет совещание и изучит рекомендации по снятию ранее введенных ограничений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Армия и оружие
Назарбаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества
Парламентская газета вчера в 06:54
Происшествия
На главу района Брянска завели дело за торговлю пропусками
Глава администрации Советского района Брянска стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном управлении СКР.
Российская газета 01:41
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Кому сократят зарплаты, кто получит деньги из фондов помощи, что будет с бюджетами и трансферами. Интервью гендира профсоюза футболистов
Если же сезон решат продолжить, то УЕФА и FIFPro рекомендуют продлить договоры до последнего тура, но и здесь будут сложности: например, с футболистами, которые уже подписали контракты с новыми клубами, а также с арендованными.
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Общество
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ТАСС 03:56
Энергетика
Российская нефть Urals подорожала до $25
Цена российской нефти Urals в Северо-Западной и Южной Европе выросла на $4,6 за баррель, до $24,7 и $25,3 соответственно, достигнув максимальных значений с марта 2020 года.
Известия вчера в 11:14
Политика
В Польше отменены президентские выборы
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.
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Происшествия
В Курской области выявлено еще 65 случаев коронавируса
По информации оперштаба на 07:30, вторника, 5 мая, в Курской области за сутки еще у 65 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
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News.ru 03:10
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
Армия и оружие
«Это только начало»: зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Тренировка для флота По официальной формулировке командования Шестого флота ВМС США, эсминцы и фрегат заглянули в Баренцево море в целях "обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками".
РИА Новости 01:00
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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
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Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
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ИА InterMedia 04 мая в 13:36